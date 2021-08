Rapport: Corentin Tolisso ne fait pas partie des plans du Bayern Munich pour l’avenir

Corentin Tolisso du Bayern Munich n’arrive tout simplement pas à faire une pause. Fan du Bayern depuis son enfance, le Français a rejoint le club à l’été 2017 pour un montant de transfert record de 41,5 millions d’euros. Sans surprise, il y avait d’énormes attentes à son égard, mais des blessures constantes et des performances incohérentes ont signifié que son véritable potentiel n’a jamais été réalisé.

Le joueur n’a encore que 27 ans et a probablement son apogée devant lui, mais il semble que le club n’ait plus l’intention d’attendre sa résurgence et cherche en fait à le vendre. Selon les informations de l’équipe (telles que capturées par iMiasanmia), le joueur a été informé qu’il ne faisait pas partie des plans de l’entraîneur Nagelsmann, et une sortie cet été semble être une réelle possibilité.

A son retour à Munich, Corentin Tolisso a été informé qu’il ne faisait pas partie des plans de Julian Nagelsmann. Le conseil de surveillance du Bayern s’est réuni et a décidé d’essayer de vendre Tolisso “le plus rapidement possible”. Ils sont prêts à accepter environ 10 millions d’euros [@lequipe] pic.twitter.com/kVO8FfcbML – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 août 2021

Le club serait disposé à accepter environ 10 millions d’euros pour le joueur, ce qui représente une baisse significative par rapport au prix demandé précédemment annoncé d’environ 15 à 20 millions d’euros. Cela devrait faire de lui une option attrayante pour de nombreux clubs de Premier League et de Serie A. La Juventus, Manchester United, West Ham United et Arsenal FC sont tous intéressés à faire venir le joueur, et à ce prix, ils obtiendraient un absolu négocier.

La Juventus, Manchester United, Arsenal et West Ham aiment le profil de Tolisso. Le joueur est également tenté de jouer en Premier League. La priorité du Bayern est de remplacer Tolisso par Sabitzer, un joueur que Nagelsmann adorerait signer et qui coûterait 18 millions d’euros plus les bonus [@lequipe] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 août 2021

Cela pourrait également être de bon augure pour tous les stans Sabitzer (comme moi). Marcel Sabitzer a été lié à un transfert du Bayern, et il a été rapporté que le club était en pourparlers pour faire venir le milieu de terrain autrichien expérimenté. Un transfert Tolisso fournirait au Bayern des fonds qui pourraient les aider à payer les frais de transfert. Bien sûr, ce serait bien s’il y avait aussi des acheteurs pour Cuisance, mais cela ne semble pas probable.

Néanmoins, vendre Tolisso et faire venir Sabitzer serait un énorme coup de pouce pour l’équipe et les triples espoirs du Bayern. Ce serait une entreprise brillante, mais le conseil d’administration fera-t-il le travail? Restez connectés pour de prochains développements.