Rapport Coursera Global Skills : l’Inde est toujours à la traîne en matière de compétences en matière de données

Cependant, les déplacements de main-d’œuvre dus aux vagues ultérieures de la pandémie aggravent l’écart existant.

La transformation numérique accélérée raccourcissant la durée de conservation des compétences, de plus en plus d’apprenants indiens optent pour l’apprentissage en ligne pour s’armer des compétences de l’avenir. Plus de 5,7 millions d’apprenants indiens ont rejoint Coursera dans cette intention au cours de la dernière année, a déclaré le major edtech. Cependant, malgré l’augmentation des inscriptions, le dernier Global Skills Report 2021 de Coursera souligne que l’Inde continue d’être témoin d’un déficit de compétences numériques. L’étude s’appuie sur les données de performance depuis le début de la pandémie de plus de 77 millions d’apprenants sur la plate-forme pour comparer les compétences dans les domaines des affaires, de la technologie et de la science des données dans plus de 100 pays.

Le rapport révèle que si les apprenants indiens sont relativement plus doués pour les compétences numériques telles que le cloud computing et l’apprentissage automatique, il existe un défi de compétences important dans les trois domaines clés. L’Inde se classe au 67e rang mondial (38 % de maîtrise), avec des classements intermédiaires dans chaque domaine, au 55e en affaires et au 66e en technologie et en science des données. En Asie, l’Inde se classe au bas de l’échelle, à la 16e place, devant des pays comme les Philippines et la Thaïlande, mais en dessous d’autres comme Singapour et le Japon.

Un rapport d’AWS estime que les travailleurs qualifiés en numérique ne représentent que 12 % de la main-d’œuvre indienne et que le nombre d’employés nécessitant des compétences numériques devrait être multiplié par neuf d’ici 2025. Le WEF et PwC révèlent que les initiatives nationales de perfectionnement pourraient libérer le potentiel de l’Inde à atteindre un rythme de croissance économique beaucoup plus rapide et améliorer le taux d’emploi. Cependant, les déplacements de main-d’œuvre dus aux vagues ultérieures de la pandémie aggravent l’écart existant.

« Le rythme de la transformation des compétences est plus lent que celui de la transformation numérique en Inde, comme c’est le cas dans plusieurs pays à travers le monde. Les apprenants doivent investir à la fois dans les compétences générales et techniques pour se préparer aux emplois du futur », a déclaré Raghav Gupta, MD, Inde et APAC, Coursera.

Idées clés

—Le Cloud Computing est la compétence technologique la plus solide de l’Inde avec 83 % de maîtrise ;

« L’Inde doit se concentrer sur le développement de compétences clés en matière de données, malgré de solides compétences fondamentales telles que l’apprentissage automatique et les mathématiques ;

— L’Inde montre des preuves de l’évolution de la dynamique de genre alors que les femmes adoptent l’apprentissage en ligne à l’un des rythmes les plus rapides au monde. La part des inscriptions globales aux cours Coursera ainsi que dans les cours STEM des apprenantes en Inde a connu une augmentation sans précédent. Le premier est passé de 25 % avant la pandémie à 35 % en 2020, ce qui représente la quatrième augmentation la plus élevée au monde. La part des inscriptions aux cours STEM par les apprenantes en Inde est passée de 22% avant 2020 à 33% en 2020, la deuxième augmentation la plus élevée au monde.

Sur la base des données de performance de millions d’apprenants sur Coursera dans le monde, le rapport révèle également les compétences et le temps nécessaires pour se préparer aux rôles de niveau d’entrée :

—Les récents diplômés et les personnes qui changent de carrière peuvent développer des compétences professionnelles numériques de niveau d’entrée en aussi peu que 35 à 70 heures (ou 1 à 2 mois avec 10 heures d’apprentissage par semaine). D’un autre côté, une personne sans diplôme ni expérience technologique peut être prête à travailler en 80 à 240 heures (ou 2 à 6 mois avec 10 heures d’apprentissage par semaine) ;

—Les compétences les plus transférables dans tous les futurs emplois sont les compétences humaines telles que la résolution de problèmes et la communication, la maîtrise de l’informatique et la gestion de carrière ;

« Le rapport indique que les compétences nécessaires pour les postes de débutant à forte demande peuvent être développées en quelques mois, et non en quelques années », a ajouté Raghav.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.