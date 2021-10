Rapport Covid: les Britanniques défendent Chris Whitty alors que SAGE est blâmé pour les décès de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

GMB: Susanna et Richard s’affrontent sur la réponse du gouvernement à Covid

Le rapport « Coronavirus : leçons apprises à ce jour », publié hier, a révélé qu’au cours des trois premiers mois de la pandémie, « le gouvernement est passé du stade « contenir » au stade « retarder » » et « cette approche impliquait d’essayer de gérer la propagation du covid à travers la population plutôt que de l’arrêter complètement ».

———————

Le choix de supprimer le virus plutôt que d’arrêter le virus signifiait que le gouvernement était lent à introduire des mesures de verrouillage, à arrêter les voyages internationaux et à introduire des tests de masse, selon le rapport.

L’enquête indique que cette première stratégie était une « grave erreur » et suggère que même si une grande partie des conseils de SAGE étaient erronés, les ministres « ont estimé qu’il était difficile de contester les points de vue de leurs conseillers scientifiques officiels ».

Mais les Britanniques semblent sympathiser avec les conseillers SAGE, y compris M. Whitty, estimant qu’il a fait de son mieux face à un défi jamais vu auparavant.

Un électeur a commenté : « C’était un événement sans précédent, personne ne savait comment il se déroulerait.

« Appeler des boucs émissaires est injuste et méchant.

« Tout le monde, sans aucun doute, ‘a fait de son mieux’, personne n’aurait pris ses décisions à la légère » (nom d’utilisateur K69tie).

Un autre a convenu : « Cela a pris froid aux gouvernements du monde entier. Oui, des erreurs ont été commises, et commises partout » (nom d’utilisateur S0crat3s).

Chris Whitty a été interrogé sur les nouvelles conclusions du rapport Covid (Image: .)

Au sujet des décès dans les maisons de retraite, le rapport a été particulièrement cinglant des conseils médicaux donnés au gouvernement.

Il disait: «Le gouvernement et le NHS n’ont pas tous deux reconnu de manière adéquate les risques importants pour le secteur des soins sociaux au début de la pandémie.

« SAGE n’avait pas une représentation suffisante de l’aide sociale ou n’a pas accordé suffisamment de poids à l’impact sur le secteur de l’aide sociale. »

Les membres du comité de la santé et des sciences qui ont rédigé le rapport ont déclaré que des milliers de décès auraient pu être évités si une plus grande attention avait été accordée à la protection des maisons de soins contre les infections à Covid.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson « un gars sympa qui fait de son mieux » selon les Britanniques

Dans un sondage organisé du 12 au 13 octobre, Express.co.uk a demandé aux lecteurs s’ils pensaient que le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, le directeur scientifique Sir Patrick Vallance ou le Premier ministre Boris Johnson devraient démissionner à la suite de ces résultats.

Sur 7 149 voix, 26,2% ont déclaré que le professeur Whitty devrait démissionner, 26,2% supplémentaires ont déclaré que Sir Vallance devrait démissionner et 21,3% ont déclaré que le Premier ministre devrait démissionner.

De nombreux lecteurs d’Express ont exhorté les Britanniques à sympathiser avec le professeur Whitty et Sir Vallance, mais certains ont estimé que M. Johnson et les membres du SAGE devraient être tenus responsables de leurs erreurs de calcul et de leur inefficacité.

Un partisan de Reform UK, Fender, a déclaré: « Matt Hancock devrait être poursuivi, tous les conseillers gouvernementaux de SAGE devraient être limogés et Johnson devrait démissionner, non seulement pour Covid mais pour sa gestion du Brexit qui a été chaotique. »

A NE PAS MANQUER :

SONDAGE Lilibet : Harry et Meghan devraient-ils baptiser Lilibet au Royaume-Uni ou aux États-Unis ?

EuroMillions: Mega-jackpot ROLLS OVER – un autre coup pour les Britanniques

Le vol Ryanair revient à Manchester après la grève des BIRD

En réponse au rapport, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Tout au long de la pandémie, nous avons été guidés par des experts scientifiques et médicaux et nous n’avons jamais hésité à prendre des mesures rapides et décisives pour sauver des vies et protéger notre NHS, notamment en introduisant des restrictions et des blocages.

« Nous nous engageons à tirer les leçons de la pandémie et nous nous sommes engagés à tenir une enquête publique complète au printemps. »

De quel côté de l’argument vous tenez-vous ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Restez à jour avec le Brexit, le SNP et les nouvelles du numéro 10 en vous inscrivant à la newsletter politique gratuite ici : /newsletter-preference-centre