Rapport Crypto nouveaux médias

Selon un rapport récemment publié, les plateformes de trading de crypto-monnaie de meilleure qualité ont régulièrement gagné des parts de marché au cours des derniers trimestres, les traders particuliers et institutionnels choisissant des plateformes moins risquées.

Selon l’Exchange Benchmark mis à jour de CryptoCompare, les bourses de premier plan ont ajouté 4% de part de marché supplémentaire depuis février de cette année et contrôlent désormais 89% du volume des transactions du marché des crypto-monnaies.

CryptoCompare trouve des bourses de premier plan après avoir classé plus de 150 bourses mondiales au comptant sur la base d’une méthodologie complète qui évalue les risques de contrepartie, opérationnels, commerciaux et de sécurité. Il convient de noter que les échanges de premier plan sont ceux classés AA-BB.

Source : CryptoComparer

Notamment, seules six plateformes de trading de crypto-monnaie ont reçu la note la plus élevée, AA. Il s’agissait de Coinbase, Gemini, Kraken, CrossTower, itBit et Bitstamp. Néanmoins, le nombre d’échanges de premier plan a augmenté à mesure que «les normes opérationnelles ont augmenté dans tous les domaines».

Seules neuf bourses ont été incluses dans les notations AA-A, en raison de « exigences plus strictes en matière de catégorie et de seuil de risque de transaction ». CryptoCompare a souligné que les contrôles de connaissance du client (KYC) laissent “beaucoup à désirer”, avec 34% des plates-formes ayant des “programmes KYC médiocres ou inadéquats”.

De même, la transparence des données et les normes de qualité doivent être améliorées, avec 15% des plateformes de trading poussant “une certaine forme de données sujettes aux erreurs ou de mises à jour inopinées via leur API REST ou leurs flux de données Websocket au cours de la dernière année”.

Le cofondateur et PDG de CryptoCompare, Charles Hayter, a déclaré :

Alors que de plus en plus de particuliers et d’institutions cherchent à s’exposer aux actifs numériques, il devient de plus en plus important de comparer les échanges les plus fiables et les plus fiables de l’espace.