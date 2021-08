Rapport Crypto nouveaux médias

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Les États-Unis ont l’un des taux d’adoption de crypto-monnaie les plus bas, selon le rapport mondial d’adoption de crypto-monnaie de Finder, qui compare les taux de propriété dans 27 pays.

Une enquête menée auprès de plus de 42 000 personnes dans les 27 pays révèle que seulement 9% des Américains déclarent posséder une crypto-monnaie, soit 10% de moins que la moyenne mondiale de 19%. En fait, le seul autre pays avec un taux d’adoption inférieur à celui des États-Unis est le Royaume-Uni à 8%.

Comment ces faibles chiffres se comparent-ils au reste du monde ? Jetons un coup d’œil à quelques marchés importants.

Les pays d’Asie ont pris les cinq premières places dans le classement des adoptions :

Le Vietnam a le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé, avec un impressionnant 41% d’adultes vietnamiens déclarant posséder une crypto-monnaie. L’Indonésie et l’Inde sont à égalité en deuxième position avec un peu moins de 30% des adultes de chaque pays possédant une crypto-monnaie. La Malaisie s’est classée quatrième avec 29%. Les Philippines arrivent en cinquième position, avec un taux d’adoption toujours impressionnant de 28 %.

Parmi les pays européens inclus dans l’étude, la Belgique avait le pourcentage le plus élevé d’adultes déclarant posséder de la crypto-monnaie (26%). L’Italie et les Pays-Bas sont les deux seuls autres pays européens à avoir un taux d’adoption supérieur à la moyenne. L’Allemagne, en revanche, est bien en dessous de la moyenne avec un taux d’adoption déclaré de 11%.

Les trois pays d’Amérique du Nord interrogés – les États-Unis, le Canada et le Mexique – ont tous des taux d’adoption de crypto-monnaie inférieurs à la moyenne. Le Canada et le Mexique se situent tous deux à 14 %, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale mais supérieur au taux des États-Unis.

Conformément aux tendances mondiales, les hommes aux États-Unis sont beaucoup plus susceptibles de posséder de la crypto-monnaie que les femmes américaines, 12% des hommes américains ayant déclaré posséder de la crypto-monnaie contre seulement 6% des femmes, selon le rapport.

De toutes les pièces incluses dans l’étude, l’écart entre les sexes est le plus prononcé pour Bitcoin (7% pour les hommes contre 2% pour les femmes). Ceci est similaire à une tendance qui peut être observée dans l’ensemble de la technologie, mais j’espère qu’une poussée pour plus de femmes dans les domaines STEM équilibrera cela au fil du temps.

Les jeunes Américains sont les plus susceptibles de posséder une crypto-monnaie, selon le rapport. Les 25-34 ans ont déclaré les taux de propriété les plus élevés à 14 %, suivis des 18-24 ans et des 35-44 ans (13 % chacun).

L’indication selon laquelle les jeunes adultes sont les plus susceptibles de posséder de la crypto-monnaie est également raisonnablement cohérente avec les tendances mondiales. Que cela soit motivé par une méfiance à l’égard des systèmes traditionnels, une adaptabilité plus rapide aux nouvelles technologies ou à autre chose est actuellement inconnu.

Zak Killermann est un écrivain chez Finder qui se spécialise dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain depuis quatre ans, couvrant tout, des booms ICO aux hivers crypto, aux memecoins et plus encore. Il a miné et frappé des crypto-monnaies et se souvient de l’époque où DOGE était juste pour le plaisir. L’objectif de Zak est de décomposer les concepts techniques (comme les livres jaunes) pour que les gens ordinaires puissent les digérer lors de leurs trajets matinaux. Avant de plonger dans tout ce qui concerne la cryptographie, Zak a contribué à la verticale des transferts d’argent de Finder.

Image en vedette : Shutterstock/Color4260