Rapport Crypto nouveaux médias

Les actifs numériques continuent de croître et occupent une part substantielle des marchés financiers, a déclaré Adam Proctor, directeur général de Seek Capital. En tant que tel, le family office augmentera son allocation et embauchera un analyste de crypto-monnaie désigné.

Par définition, un family office est une société privée qui gère l’investissement et la gestion de patrimoine pour les particuliers fortunés et très fortunés. À l’instar d’autres institutions, leur appétit pour l’industrie de la crypto-monnaie n’a augmenté que l’année dernière. Cela a reçu une confirmation supplémentaire plus tôt de Seek Capital. Comme l’a rapporté Bloomberg, le family office exploité par le milliardaire britannique Simon Nixon veut plonger ses orteils dans l’espace des actifs numériques. Adam Proctor, directeur général de l’organisation, a déclaré qu’ils essayaient d’améliorer “l’allocation à la crypto car nous pensons que c’est un domaine important pour l’avenir”. Bien qu’il n’ait pas décrit le sens précis de l’augmentation de l’exposition aux actifs numériques, Proctor a déclaré que la société cherchait à nommer un analyste dédié. La demande croissante des institutions, et des family offices, en particulier, a récemment été illustrée par une enquête menée par Goldman Sachs. Il a conclu que près de la moitié des investisseurs institutionnels qui ont participé à l’étude avaient un intérêt accru pour investir des fonds dans l’industrie. Une autre recherche compilée par Fidelity a présenté des résultats encore plus optimistes. Il a montré qu’environ 70 % des investisseurs institutionnels prévoyaient soit d’augmenter leur allocation cryptographique actuelle, soit de faire leur premier achat dans les prochains mois.

