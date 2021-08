Rapport Crypto nouveaux médias

Le géant bancaire Citigroup s’efforcerait d’offrir à ses clients institutionnels des services de trading à terme Bitcoin (BTC).

Citant une source anonyme qui connaît le sujet, Bloomberg rapporte que Citigroup attend l’approbation réglementaire pour commencer à négocier des contrats à terme Bitcoin. Propulsé par CME Group, la plus grande bourse de dérivés financiers au monde, le contrat à terme Bitcoin est un contrat réglé en espèces en USD.

La décision intervient alors que Citigroup constate un intérêt croissant pour la cryptographie de la part de ses clients.

« Compte tenu des nombreuses questions concernant les cadres réglementaires, les attentes en matière de surveillance et d’autres facteurs, nous sommes très attentifs à notre approche.

Nous envisageons actuellement des produits tels que des contrats à terme pour certains de nos clients institutionnels, car ceux-ci fonctionnent dans des cadres réglementaires solides. »

Si le plan de Citigroup se concrétise, la banque rejoindra la liste croissante des institutions financières qui se sont aventurées dans l’espace crypto.

Le mois dernier, Bank of America a lancé le trading de contrats à terme Bitcoin pour un groupe restreint de clients.

En juin, le géant financier Goldman Sachs s’est associé à la société de gestion d’investissements en actifs numériques Galaxy Digital alors qu’elle élargissait sa plate-forme de négociation à terme BTC.

