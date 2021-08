Rapport Crypto nouveaux médias

Après qu’El Salvador soit entré dans l’histoire plus tôt cette année en acceptant le bitcoin comme monnaie légale, le nombre de pays prévoyant d’imiter cette décision continue de croître. Un rapport récent a montré que la Banque centrale de Cuba souhaite mettre en œuvre des règles permettant à la nation d’utiliser légalement les actifs numériques.

CryptoPotato a rapporté en mai de cette année que le président cubain – Miguel Díaz Canel – travaillant avec d’autres autorités du pays a examiné les moyens possibles d’adopter des crypto-monnaies pour surmonter les turbulences financières, qui se sont intensifiées après le COVID-19. Plus tôt le 27 août, Bloomberg a cité le Journal officiel local informant que la nation envisageait effectivement d’entrer dans l’espace des actifs numériques. Le rapport indique que le gouvernement cubain, en collaboration avec la Banque centrale, souhaite reconnaître et réglementer les crypto-monnaies pour les paiements. L’autorité bancaire centrale mettra en œuvre les règles et déterminera comment octroyer des licences aux fournisseurs de ces services pouvant opérer sur l’île. L’économie cubaine a souffert pendant des années, mais elle a pris un autre coup lorsque l’administration de l’ancien président américain Trump a mis en place de nouvelles sanctions et a paralysé l’utilisation du dollar. Une estimation récente d’un haut responsable du ministère cubain, Johana Tabalada, a noté que ces mesures avaient coûté au pays environ 20 milliards de dollars.

« Les dommages causés aux relations bilatérales pendant cette période ont été considérables et les dommages économiques à Cuba immenses. Nous l’estimons à environ 20 milliards de dollars. – a commenté Talabata.

Par conséquent, la nature décentralisée du bitcoin et de certaines crypto-monnaies pourrait constituer une alternative viable pour Cuba. Néanmoins, l’État veut s’assurer que les opérations sur les actifs numériques sont contrôlées dans une certaine mesure et les utiliser pour des « raisons d’intérêt socio-économique ». Il convient de noter qu’El Salvador a été le premier pays à accepter le BTC comme monnaie légale. Sa loi entre en vigueur dans moins de deux semaines.

La source