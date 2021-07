Rapport Crypto nouveaux médias

JP Morgan permettrait désormais aux clients de la gestion de fortune d’accéder aux fonds institutionnels Bitcoin et crypto.

Business Insider a obtenu une note interne de JP Morgan qui indique que les clients de gestion de patrimoine de la banque peuvent désormais prendre des ordres d’achat et de vente pour Grayscale Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust, les produits Ethereum Classic et Bitcoin Trust d’Osprey Funds.

Les gestionnaires de fortune ne peuvent exécuter des transactions cryptographiques que si leurs clients le demandent, et ils ne peuvent pas recommander de produits cryptographiques, selon Business Insider. La note indique que le changement de politique a eu lieu le 19 juillet.

L’incursion de JPMorgan dans les crypto-monnaies contraste avec les opinions précédemment exprimées par le directeur général de la banque, Jamie Dimon, qui a autrefois qualifié Bitcoin de “fraude” et de “pire que les bulbes de tulipes”.

En mars, Morgan Stanley est devenue la première grande banque des États-Unis à accorder à ses clients fortunés l’accès aux fonds Bitcoin. Morgan Stanley limite les investissements Bitcoin à 2,5% de la valeur nette d’un client.

En avril, CoinDesk a annoncé que JP Morgan prévoyait de dévoiler un fonds Bitcoin géré activement. Le gestionnaire d’actifs Bitcoin New York Digital Investment Group (NYDIG) devrait fournir des services de garde au fonds.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Elnur/Dario Lo Presti

Lien source