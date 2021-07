Rapport Crypto nouveaux médias

Dans un récent témoignage devant le House Committee on Financial Services, Julia Friedlander a témoigné sur le sujet critique des CBDC, leur expansion rapide et les progrès des États-Unis dans leur développement de CBDC. Friedlander a été économiste pour la CIA et conseiller pour le Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Département du Trésor, et est actuellement directeur adjoint du GeoEconomics Center · Atlantic Council.

Le rapport de recherche présenté par Friedlander a souligné que le nombre de pays travaillant sur le développement de CBDC est passé à 81, contre 35 pays l’année dernière.

14 pays sont actuellement en phase pilote

Selon les témoignages mentionnés, les CBDC sont devenues un phénomène mondial et ne se limitent pas aux banques centrales américaines et européennes. La plupart de ces pays ont accéléré leur programme CBDC alors que la popularité des monnaies numériques continue de monter en flèche. Sur les 81 pays qui travaillent actuellement au développement de CBDC, 14 ont commencé des essais pilotes, dont la Suède, la Russie, le Japon et la Corée du Sud, ce qui indique un lancement possible sous peu.

Le rapport mentionne également que cinq pays ont déjà lancé une forme de CBDC, le dollar des sables des Bahamas étant le premier. Auparavant, le gouvernement vénézuélien avait également lancé Petro en tant que CBDC officielle.

« La leçon à tirer des pays pilotes et pleinement lancés est qu’il existe différentes motivations des pays pour créer des CBDC. Certains pays espèrent attirer plus de personnes dans le système financier. »

Les États-Unis sont à la traîne parmi les 4 banques centrales les plus influentes

Le rapport de recherche a également souligné que les États-Unis sont actuellement à la traîne dans le développement des CBDC parmi les quatre banques centrales les plus influentes, à savoir la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre.

En parlant des progrès de la Chine, les chercheurs ont noté qu’elle est à l’avant-garde du jeu CBDC, et près de 21 millions de portefeuilles personnels et 3,5 millions de portefeuilles numériques d’entreprise ont déjà été enregistrés au cours de la phase pilote en cours. La campagne pilote s’est également étendue à près de 28 villes et les transactions en yen numérique se sont élevées à 5,39 milliards de dollars.

