rapport Crypto nouveaux médias

in

Bitcoin démocratise l’accès aux paiements électroniques, bénéficiant potentiellement 70% de la population adulte salvadorienne qui reste non bancarisée

Un rapport de la Bank of America (BofA) a mis en évidence certains des avantages potentiels susceptibles de se présenter au Salvador suite à l’adoption historique par la nation d’Amérique centrale du Bitcoin comme monnaie légale. Publié la semaine dernière, le rapport de l’institution financière identifie les domaines clés dans lesquels l’utilisation de Bitcoin pourrait avoir un impact majeur.

Selon les analystes de la BofA, la reconnaissance du BTC devrait rationaliser le secteur des envois de fonds du pays, le secteur contribuant à près de 25% du PIB du Salvador. L’utilisation de Bitcoin réduira le montant payé en frais de transaction lors de l’utilisation des canaux traditionnels.

Dans ce cas, Bitcoin devient “un intermédiaire pour le transfert transfrontalier”, les Salvadoriens économisant même lorsqu’ils convertissent les BTC reçus en dollars. La suggestion est qu’une telle croissance des envois de fonds et une réduction des frais augmenteront considérablement le revenu disponible des personnes.

Un autre avantage réside dans la liberté financière susceptible d’être accordée aux quelque 70 % de la population du pays qui ne sont pas bancarisés. La numérisation financière est considérée comme un avantage clé de la crypto-monnaie, ce qui, selon le rapport, est un plus pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire.

L’adoption de Bitcoin offre également à la population un plus grand choix de consommateurs, ajoute la banque. “Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée qu’il est coercitif que les entreprises soient légalement tenues d’accepter Bitcoin comme mode de paiement”, a écrit la banque, ajoutant que les entreprises et les consommateurs auront la liberté de choisir la crypto-monnaie ou d’utiliser des dollars directement de leur “Chivo « portefeuilles.

Bank of America pense également qu’El Salvador a tout à gagner s’il se transforme en un hub Bitcoin. Cela, soulignent les analystes, sera particulièrement le cas lorsqu’il commencera à attirer des investissements directs étrangers en vue des développements liés à l’exploitation minière de Bitcoin.

Le rapport est surprenant étant donné l’attaque « glaciale » de BofA contre BTC dans son rapport de mars qui notait que Bitcoin avait « de sales petits secrets » et n’était pas bon, sauf pour le commerce spéculatif. Cela fait également suite aux récentes critiques du FMI et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Lien source