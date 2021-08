Rapport Crypto nouveaux médias

in

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, aurait soulevé des objections auprès des législateurs au sujet de la modification de la taxe sur les crypto-monnaies au projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars soutenu par la communauté crypto. Auparavant, la Maison Blanche américaine avait annoncé son soutien à un amendement concurrent. Un amendement est parrainé par les sénateurs Mark Warner, Rob Portman et Kyrsten Sinema. L’autre, qui a obtenu le soutien de la communauté crypto, est parrainé par les sénateurs Ron Wyden, Cynthia Lummis et Pat Toomey.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, exercerait une influence sur les législateurs en ce qui concerne la taxation de la cryptographie.

Selon le journaliste du Washington Post Jeff Stein, la secrétaire au Trésor Janet Yellen s’est entretenue avec les législateurs et a soulevé des objections à l’amendement parrainé par les sénateurs Toomey, Wyden et Lummis. Le journaliste a tweeté, citant des sources proches du dossier: “La secrétaire au Trésor Janet Yellen a fait pression en privé sur les législateurs contre l’amendement crypto Wyden-Lummis-Toomey, alors que la Maison Blanche cherche à repousser les pressions pour limiter les nouvelles autorités de réglementation.” Comme indiqué précédemment, la Maison Blanche avait soutenu l’amendement parrainé par les sénateurs Mark Warner, Rob Portman et Kyrsten Sinema.

Scoop: la secrétaire au Trésor Janet Yellen a fait pression en privé sur les législateurs contre l’amendement crypto Wyden-Lummis-Toomey, alors que WH cherche à repousser les pressions pour limiter les nouvelles autorités de réglementation, selon des sources familières Avec @JaxAlemany https://t.co/Jo4It8EUiO – Jeff Stein (@JStein_WaPo) 6 août 2021

L’amendement exige que les paiements d’une valeur supérieure à 10 000 $ soient déclarés à l’IRS.

La proposition de taxe sur les crypto-monnaies dans le projet de loi sur les infrastructures comprend deux parties clés. La première exige que les paiements d’une valeur supérieure à 10 000 $ soient déclarés à l’Internal Revenue Service (IRS). La seconde exige que les « courtiers » cryptographiques déposent un type de formulaire 1099 pour certains types de transactions cryptographiques. La définition de ce qu’est un courtier crypto dans la proposition originale inclut les mineurs et les développeurs de logiciels. Cela a poussé les mineurs et les développeurs de logiciels à protester car ils ne savent pas qui sont leurs utilisateurs, ce qui les rend impossibles à signaler à l’IRS. Plus tôt, le milliardaire de la technologie Elon Musk a également montré son soutien à la communauté crypto.