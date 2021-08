Rapport Crypto nouveaux médias

Plus de la moitié des 100 plus grandes banques du monde en termes d’actifs sous gestion seraient exposées à la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain par le biais de projets dans l’espace, selon un rapport récemment publié.

Le rapport, publié par Blockdata, rapporté pour la première fois par Cointelegraph, révèle que les géants bancaires mondiaux ont accru leur implication dans l’espace de la crypto-monnaie grâce au financement à un stade précoce et avancé de projets et d’entreprises dans l’industrie. Il détaille 55 des 100 premières banques exposées à l’espace.

L’implication de ces institutions financières dans l’espace de la crypto-monnaie engloberait des investissements directs et indirects réalisés par les institutions elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales. Le rapport nomme Barclays, Citigroup et Goldman Sachs parmi les plus actifs du secteur, suivis de JPMorgan et BNP Paribas.

Leur soutien fait partie d’une tendance plus large qui a vu des entreprises de premier plan dans l’espace de la crypto-monnaie augmenter des montants records lors des cycles de financement. Les recherches de Blockdata indiquent que les solutions de conservation de crypto-monnaie sont une cible majeure pour les institutions financières.

La société a attribué l’implication croissante de ces institutions dans l’espace à trois facteurs principaux, notamment la montée en flèche des bénéfices des startups de crypto-monnaie, les avancées réglementaires et la demande croissante d’exposition aux actifs numériques parmi leurs clients.

La demande d’exposition à l’espace des crypto-monnaies a augmenté alors que les prix de la plupart des principales crypto-monnaies ont bondi plus tôt cette année, le bitcoin atteignant un nouveau record historique de près de 64 000 $. La crypto-monnaie a ensuite plongé à 30 000 $ avant de se redresser et de revenir à 45 000 $.

Malgré la chute, Tom Lee, associé directeur de Fundstrat Global Advisors, a révélé qu’il considérait qu’un objectif de prix du bitcoin de 100 000 $ d’ici la fin de l’année était “assez raisonnable”, car il s’attend à ce que les marchés boursiers se redressent lorsque les cas de COVID-19 commenceront à baisser. les États Unis.

