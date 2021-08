Rapport Crypto nouveaux médias

Le département du Trésor américain aurait publié de nouvelles directives pour répondre aux préoccupations de l’industrie de la cryptographie concernant la fourniture d’actifs numériques dans le dernier projet de loi sur les infrastructures.

La version sénatoriale du projet de loi d’infrastructure de mille milliards de dollars contient une clause qui vise à étendre la définition de « courtier » dans le code des impôts pour couvrir « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques sur au nom d’une autre personne.

Selon une lettre envoyée par le représentant républicain Tom Emmer du Minnesota aux autres membres du Congrès, la langue actuelle du projet de loi inclurait les acteurs clés de l’espace crypto, tels que les développeurs de logiciels ou les validateurs, qui n’entrent pas dans le champ d’application d’un « courtier » défini. dans le domaine financier traditionnel.

Bloomberg cite un responsable du Trésor anonyme qui aurait déclaré que l’agence envisage de publier de nouvelles directives exemptant les entreprises de cryptographie – y compris les développeurs, les mineurs et les développeurs de matériel et de logiciels – de se conformer aux exigences de déclaration de l’Internal Revenue Service (IRS) proposées dans le projet de loi. tant qu’ils ne fournissent pas de services de courtage.

Le responsable anonyme du Trésor a déclaré que les orientations consisteront à se concentrer sur les activités des entreprises de cryptographie pour déterminer si elles sont ou non qualifiées de courtiers en vertu du code des impôts.

Le projet de loi sur les infrastructures, très débattu, fait maintenant son chemin au Congrès, et les législateurs pro-crypto ferment les bras dans la lutte contre la législation controversée sur la cryptographie. Le membre du Congrès Darren Soto (D-FL) a déclaré qu’il s’attend à ce que ses collègues représentants soutiennent les révisions de la disposition sur la cryptographie.

« Les membres commencent à faire attention. Il y a un soutien bipartite croissant pour s’assurer que ce langage est juste. »

