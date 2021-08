Rapport Crypto nouveaux médias

Un nouveau rapport de la société de recherche Blockdata suggère que plus de la moitié des plus grandes banques du monde sont exposées dans des sociétés de crypto et de blockchain.

La société affirme que sur les 100 plus grandes banques en termes d’actifs sous gestion (AUM), 55 d’entre elles ont des investissements dans des activités liées à la crypto ou à la blockchain, directement ou par l’intermédiaire de filiales.

Blockdata nomme également les banques les plus actives en fonction du nombre d’investissements dans des entreprises de blockchain.

En tête de liste se trouve la banque universelle britannique Barclays avec des investissements dans 19 sociétés de blockchain, suivie de la banque d’investissement américaine Citigroup avec neuf investissements, de la banque d’investissement mondiale Goldman Sachs avec huit, de la banque de services financiers et d’investissement JPMorgan Chase avec sept, et de la banque internationale française. groupe BNP Paribas avec six.

La société affirme que les opportunités d’investissement dans l’espace de garde crypto ont attiré près d’un quart des 100 premières banques.

« L’exemple le plus remarquable d’investissement des banques est la conservation de la cryptographie.

Bien qu’ils aient exprimé très clairement à quel point Bitcoin est censé être mauvais, beaucoup ne peuvent ignorer les flux de revenus potentiels et l’importance d’avoir une position stratégique solide dans l’économie de la cryptographie.

Sur la base de nos conclusions, 23 des 100 premières banques en termes d’actifs sous gestion développent des solutions de conservation ou investissent dans les entreprises qui les fournissent. »

Blockdata indique également que trois développements principaux ont convaincu bon nombre des principales banques de commencer à fournir des services liés à la cryptographie à leurs clients.

“[1] Voir les échanges de crypto-monnaie avec une fraction de leur personnel devenir nettement plus rentables ou précieux que de nombreuses banques. Cela a commencé dès 2018, lorsque Binance, la principale bourse de l’époque, a enregistré 54 millions de dollars de bénéfices de plus que Deutsche Bank, avec seulement 200 contre 100 000 employés. Plus récemment, la valorisation de Coinbase était supérieure à celle de Goldman Sachs, avec seulement 4% de leurs employés.

[2] D’innombrables demandes de leurs clients pour fournir des solutions Bitcoin.

[3] Un changement de réglementation en 2020 qui permet aux banques de proposer des solutions de garde crypto. »

Image en vedette : Shutterstock/Empirephotostock/REDPIXEL.PL