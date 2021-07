Rapport Crypto nouveaux médias

La Stellar Development Foundation voudrait acquérir le géant des paiements MoneyGram.

Citant des personnes proches du dossier, Bloomberg rapporte que l’organisation à but non lucratif derrière la plateforme de paiement blockchain Stellar Lumens (XLM) travaille avec la société de capital-investissement basée à Boston Advent International sur l’acquisition potentielle.

Les deux entreprises ont déjà contacté MoneyGram, mais aucune décision n’a encore été prise.

Plusieurs entreprises envisagent un rachat de MoneyGram dans un contexte de demande croissante de paiements en ligne.

En 2017, Ant Group, société de paiement électronique appartenant à Alibaba, a accepté d’acheter MoneyGram pour 1,2 milliard de dollars.

L’accord a été bloqué après avoir échoué à obtenir l’approbation du Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis.

L’année dernière, une autre société de transfert d’argent, Western Union, a proposé d’acheter MoneyGram.

La société de paiement Ripple basée à San Francisco a également acheté une participation de 30 millions de dollars dans le géant des envois de fonds en 2019, mais les deux sociétés ont annoncé en mars qu’elles mettaient fin à l’accord de partenariat.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Bryan Vectorartist

Lien source