Rapport DappRadar : L’espace NFT a généré 10,67 milliards de dollars de volume de transactions au cours du troisième trimestre

Selon le rapport trimestriel de DappRadar sur l’industrie de la blockchain, l’espace NFT a généré un volume de transactions de 10,67 milliards de dollars US au cours du troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 704% par rapport au trimestre précédent. Ethereum (ETH/USD) a représenté l’essentiel de cette augmentation : 77,73%. Ronin représentait 19,53 %.

En termes de portefeuilles actifs uniques, l’industrie de la blockchain a augmenté de 509% en glissement annuel et de 25% en QoQ. Au troisième trimestre 2021, il était en moyenne de 1,54 million d’UAW par jour. L’industrie continue d’être tirée par les jeux. Le nombre d’UAW connectés aux applications de jeu a augmenté de 140 % en un trimestre. Les portefeuilles connectés au DeFi ont baissé de 11% et les portefeuilles connectés au NFT ont baissé de 2%. Par rapport au mois d’août, la consommation a été positive dans toutes les catégories.

Avec cette consolidation, l’espace DeFi devient encore plus compétitif. La TVL de l’industrie a atteint 178,12 milliards de dollars, soit 53,45 % de plus que le trimestre précédent.

Au troisième trimestre, Axie (AXS / USD) Infinity est devenue la collection NFT la plus négociée de tous les temps. Dépense 2 milliards de dollars en volume total de transactions.

Si je devais résumer le troisième trimestre en un mot, ce serait « diversification ». Le mouvement play-to-win est devenu un moteur clé dans l’espace, les NFT se sont tournés vers des bénéfices plus élevés et des volumes assurés records, et l’espace DeFi est devenu beaucoup plus intéressant et compétitif avec des sociétés comme Solana (SOL / USD) et Terra (MOON). / USD). Avec la diversification vient plus de cas d’utilisation, et avec plus de cas d’utilisation vient une plus grande adoption. L’industrie se diversifie. Plus qu’un panier d’actifs au sein d’un portefeuille, les crypto-monnaies commencent à s’infiltrer dans le quotidien.