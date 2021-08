rapport d’audit ⋆ 10z viral

Le Golden Horseshoe de cette semaine est attribué au Département d’État pour plus de 4 millions de dollars de dépenses inadmissibles liées à la mission américaine en Somalie, selon un rapport de surveillance.

Dans un rapport non classifié, le Bureau de l’inspecteur général du département d’État a détaillé des millions de coûts non admissibles ou non pris en charge en raison d’une surveillance financière laxiste de la part du département, y compris la soumission et l’examen tardifs des rapports financiers des entrepreneurs.

« Le BIG a examiné quatre récompenses accordées à Bancroft Global Development (Bancroft), au Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies, à Valar et à l’Organisation internationale de droit du développement », selon le rapport. La vérification a révélé que les récipiendaires des bourses ne soumettaient pas toujours les rapports financiers dans les délais prescrits et que le ministère n’examinait pas toujours les rapports une fois qu’ils étaient soumis.

“Sans soumissions et examens en temps opportun des rapports financiers requis, le ministère a une idée limitée de la question de savoir si les fonds fédéraux sont dépensés comme prévu et conformément aux termes et conditions des récompenses”, a constaté le chien de garde.

L’audit de l’IG a révélé que l’État avait autorisé un entrepreneur, Bancroft Global Development, à conserver 3,78 millions de dollars pour payer à ses employés une rémunération incitative non autorisée dans les termes et conditions de l’attribution, ainsi qu’un autre 321 599 $ de dépenses non autorisées liées aux voyages, à l’hébergement, aux appels prépayés. cartes, carburant, repas et autres dépenses.

Le rapport indique que la société a fourni des listes manuscrites et des feuilles de calcul Excel pour le personnel au lieu de la documentation d’enregistrement et de départ pour les frais d’hébergement.

Parmi les dépenses non autorisées de Bancroft détaillées par le BIG figuraient : les cartes d’appel prépayées achetées pour 22 511 $ ; des frais de carburant totalisant 92 600 $; et 176 268 $ pour les repas avec « invités, mentorés et partenaires commerciaux ».

Le chien de garde a également trouvé des avances de fonds, des paiements de salaire, des fournitures et d’autres dépenses inadmissibles de l’entrepreneur.

Interrogé sur les dépenses de repas, « le personnel de Bancroft a déclaré qu’il avait engagé des dépenses de repas pour les invités lors de réunions parce que « cela faisait partie de l’entreprise » », a rapporté le BIG.

« Le BIG a déterminé que ces dépenses n’auraient pas dû être payées, en partie, parce que le responsable des subventions et le représentant du responsable des subventions (GOR) n’ont effectué une visite sur place que 2 ans et 8 mois après l’attribution de la subvention et n’ont pas demandé de pièces justificatives supplémentaires. de Bancroft sur ses transactions financières malgré le fait d’avoir noté des préoccupations potentielles concernant les activités financières de Bancroft dans l’évaluation des risques préalable à l’attribution.

Bancroft, une organisation 501c3 basée à DC, a vu ses dossiers saisis par le FBI et l’ICE pour des violations présumées concernant le retrait ou la conservation non autorisés de documents classifiés, et l’IRS a vérifié ses déclarations de revenus 2008-2010. Les dirigeants de l’ONG ont poursuivi le gouvernement fédéral pour sa saisie de documents. L’organisation à but non lucratif a également fait l’objet de reportages dans des médias tels que le Wall Street Journal et le New York Times.