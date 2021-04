Rapport: David Alaba du Bayern Munich sur le point de finaliser un accord avec le Real Madrid

Même bien avant d’informer publiquement tout le monde via une conférence de presse qu’il quitterait le Bayern Munich après cette saison, il était de notoriété publique que ce serait plus que probablement la dernière saison de David Alaba à Munich.

Nous savons maintenant avec certitude qu’il quittera le club cet été, mais une poignée de clubs ont été liés avec lui au cours des derniers mois. En ce moment, le Real Madrid mène la course pour acquérir sa signature et selon une nouvelle indication de Fabrizio Romano sur son podcast (via Tz) intitulé «Here We Go», un contrat est sur le point d’être finalisé pour que le déménagement se produise.

«Le Real Madrid se rapproche de plus en plus avec David Alaba. Le contrat est presque prêt. Voyons ce qui se passera dans les prochaines semaines », a déclaré Romano dans un épisode récent de son podcast.

«Rien n’est vrai jusqu’à ce que Fabrizio Romano le confirme», est une phrase qui a pris de l’importance au cours des deux dernières fenêtres de transfert, en grande partie grâce à la crédibilité et à l’exactitude de ses sources et des informations qu’il présente. Il se trompe rarement sur les questions de transfert, en particulier celles de haut niveau comme celle-ci, il semble donc que ce n’est qu’une question de temps avant qu’Alaba au Real Madrid ne soit officiellement annoncé.

Photo par Eric Verhoeven / Soccrates / .

Alaba était lié, à un moment ou à un autre, à Chelsea, Manchester City et même Liverpool en Premier League, mais il est maintenant entendu que l’international autrichien préférerait de loin un déménagement en Espagne pour jouer en Liga.

Sachant cela, il est tout à fait logique que les liens de Premier League se soient éteints avant qu’ils ne deviennent vraiment sérieux. Il y avait un certain nombre de pièces mobiles dans le camp de Madrid qui ont dû être triées, principalement en raison des négociations de renouvellement de contrat de Sergio Ramos et plusieurs joueurs ont dû accepter des réductions de salaire pour y parvenir et aider à faciliter le transfert d’Alaba. Il a été rapporté que certains joueurs n’étaient pas satisfaits de ce paysage, mais ces problèmes semblent avoir été résolus en interne afin qu’un transfert harmonieux d’Alaba du Bayern puisse se produire.