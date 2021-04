Rapport: David Alaba s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec le Real Madrid

Au milieu de tout le chaos aujourd’hui de la Super League proposée (et complètement et complètement échouée), un rapport de Sky a révélé que David Alaba avait accepté un contrat de cinq ans avec le Real Madrid qui le verrait rejoindre Los Blancos cet été et rester avec le club jusqu’en 2026.

Le même rapport indiquait également que le défenseur autrichien polyvalent n’était plus intéressé à rejoindre le FC Barcelone.

Le Real Madrid a l’habitude de divulguer ou d’annoncer des accords juste après une mauvaise situation, afin de distraire les fans face à d’autres problèmes. Cela peut être ou non cela. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas vraiment une distraction par rapport au véritable embarras que le club a subi publiquement lorsque la Super League s’est effondrée.

Si Alaba signe, il sera intéressant de voir ce qui se passe avec les négociations du contrat Sergio Ramos comme un domino de cette décision. Ramos et Nacho resteront-ils tous les deux avec le club?