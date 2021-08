Rapport de blessure: Alphonso Davies du Bayern Munich reprend le travail du ballon, Omar Richards a frappé au pied gauche

in

Il y a de bonnes nouvelles, mais aussi de légères mauvaises nouvelles sur le front des blessures pour le Bayern Munich. Selon le site officiel du club, Alphonso Davies a repris le travail avec le ballon à Sabener Strasse alors qu’il continue de se frayer un chemin à partir d’un ligament latéral déchiré à la cheville gauche. Il s’est blessé alors qu’il était en service international avec le Canada à la Gold Cup en Amérique du Nord et, malheureusement, il a complètement raté le tournoi.

Davies a commencé à courir sur le terrain la semaine dernière et même s’il a repris le travail avec le ballon, il n’est pas encore prêt pour l’entraînement complet de l’équipe. Son implication dans le match d’ouverture du Bayern en Bundesliga vendredi prochain contre le Borussia Mönchengladbach est toujours en question, de même que chaque fois que le premier tour du Bayern contre le Bremer SV sera reprogrammé. Avec Lucas Hernandez également blessé, les options dans le dos pourraient être minces pour Julian Nagelsmann.

Par Manuel Bonke de Tz, Omar Richards s’est également plaint récemment d’une gêne au pied gauche et est allé dans le vestiaire pour se faire évaluer après que l’équipe du Bayern a été officiellement dévoilée à l’Allianz Arena aujourd’hui. La gravité du problème n’est pas encore connue, mais ce sera certainement une source d’inquiétude pour Nagelsmann. Il a déjà Hernandez et Davies sur la liste des blessés, et si le problème de pied de Richards est quelque chose de relativement grave, Nagelsmann pourrait ne pas avoir d’arrière gauche pour commencer contre ‘Gladbach vendredi prochain.

Richards a participé à tous les matches amicaux de pré-saison du Bayern et a semblé positif dans toutes ses apparitions à l’arrière gauche. Avec les blessures de Hernandez et de Davies, il était l’option de prédilection de Nagelsmann à l’arrière gauche, donc j’espère que son problème de pied ne mettra pas en péril ce sort pour le premier match de la Bundesliga ou le reprogramme du premier tour DFB-Pokal contre Bremer SV.