Rapport de blessure: Alphonso Davies et Thomas Müller du Bayern Munich de retour à l’entraînement en équipe – prêts pour le RB Leipzig?

Juste à temps avant le grand affrontement à Leipzig, le Bayern Munich a ramené jeudi deux joueurs cruciaux à l’entraînement de l’équipe. Bien qu’aucune déclaration n’ait encore été faite, nous nous attendons à ce que ces joueurs jouent un rôle samedi d’une manière ou d’une autre.

Thomas Müller a quitté tôt ses fonctions avec l’équipe nationale allemande en raison de problèmes musculaires à la cuisse gauche. Cela a été immédiatement exclu car rien de grave, mais des précautions ont été prises à son retour à Munich.

L’autre joueur à revenir pour l’entraînement de l’équipe jeudi était Alphonso Davies. Le prodige canadien a également subi une blessure mineure en service international. Il a été remplacé tôt en raison de problèmes au genou après avoir fourni une passe décisive lors d’un match nul 1-1 contre les États-Unis. Julian Nagelsmann n’a pas encore commenté s’il pouvait jouer contre le RB Leipzig samedi, mais le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic s’attend à ce que tout le monde s’adapte, sauf Corentin Tolisso et Kingsley Coman.

La légende n’était qu’une légende, veuillez ne pas la lire. Je soutiens pleinement l’équipe nationale et il n’y a aucun problème. J’aimerais pouvoir être là avec l’équipe ce soir pour représenter mon pays. C’est décevant mais j’ai hâte d’être de retour sur le terrain avec eux en octobre. #canMNT pic.twitter.com/8LJfbHndZl – Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) 8 septembre 2021

Alphonso Davies a également clarifié toutes les rumeurs de problèmes avec l’équipe canadienne après avoir posté avec la légende: “Ils ne réaliseront pas à quel point vous jouez un rôle tant que vous n’êtes plus là pour le jouer.” Cela a bien sûr provoqué une certaine panique à court terme, mais a ensuite été clarifié par Davies.

Les fans du Bayern peuvent être soulagés de savoir que ces blessures semblent mineures et n’ont aucune répercussion à long terme, ces moments sont toujours effrayants. Surtout avec la blessure de Lewandowski au cours du devoir international et, par conséquent, raté des matchs clés de la Ligue des champions la saison dernière. Les fans ont certainement des sentiments mitigés sur le départ des joueurs pour un service international en raison de la fatigue et des blessures lors du match. Aimez-le ou détestez-le, mais c’est une partie essentielle du jeu.

