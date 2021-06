Rapport de blessure : les Allemands Thomas Müller, Mats Hummels, Ilkay Gundogan et Lukas Klostermann manquent l’entraînement ; Le statut de Müller serait-il incertain pour la Hongrie et les huitièmes de finale ?

L’impôt sur les sociétés de 12,5 % payé par Apple, Google, Microsoft et d’autres sociétés à l’Irlande devrait prendre fin dans le cadre d’un plan fiscal mondial orchestré par l’administration Biden – et le gouvernement irlandais n’en est pas satisfait. Les pays du G7 et l’Union européenne sont parvenus à un accord de principe selon […] More