Rapport de blessure : Serge Gnabry, Corentin Tolisso et Kingsley Coman absents du Bayern Munich ; Sven Ulreich, Thomas Müller et Jamal Musiala ramassent les coups

Voulez-vous d’abord la mauvaise ou la pire nouvelle ?

Allons-y avec le mauvais.

Le Bayern Munich n’avait que trois joueurs absents de l’entraînement d’aujourd’hui : Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Serge Gnabry par le journaliste de Sky Torben Hoffmann.

Coman, bien sûr, n’était pas une surprise car il a subi une procédure pour corriger un problème avec son cœur. Malgré les implications drastiques de cette nouvelle, Coman ne devrait pas rester plus longtemps (comme nous l’avons signalé la semaine dernière):

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, vient d’annoncer dans son communiqué d’avant-match que Kingsley Coman sera pour le moment absent en raison de problèmes cardiaques. Le Français a apparemment subi une opération pour corriger le problème et devrait commencer un entraînement cardio lundi. L’entraîneur estime qu’il ne sera pas absent plus d’une semaine et demie.