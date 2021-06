Rapport de blessure: Thomas Müller du Bayern Munich s’entraîne individuellement avec l’Allemagne

Le vice-capitaine du Bayern Munich Thomas Müller a subi une blessure capsulaire lors du match de l’Allemagne contre le Portugal. Müller manquera certainement le dernier match de la phase de groupes contre la Hongrie, mais il n’est pas tout à fait clair s’il sera prêt pour le prochain tour de l’Euro.

Les journalistes de Bild ont attrapé Müller avec un bandage épais sur son genou droit alors qu’il se dirigeait vers le terrain d’entraînement. Il y est venu avec son vélo et s’est rapidement rendu à l’intérieur de l’établissement pour travailler individuellement dans le gymnase.

Selon les rapports, il a fait du vélo dans le gymnase et des exercices de stabilisation. Après un certain temps, il est sorti sur le terrain pour rejoindre les autres joueurs et a fait une séance de course de 30 minutes avec Lukas Klostermann, qui se remet également d’une blessure.

Müller a subi une blessure capsulaire alors qu’il bloquait le centre de Pepe, et j’espère qu’il sera prêt pour les huitièmes de finale de l’Allemagne.

Müller s’est avéré vital pour l’Allemagne, surtout lorsqu’ils font pression sur l’opposition. Joachim Low n’a pas dit qui prendra la place de Müller, mais Leroy Sane semble être le candidat le plus probable.