Rapport de collecte au box-office du premier jour du film Vakeel Saab

Vakeel Saab Movie Box Office Collection Inde: “ Vakeel Saab ”, le remake telugu du film hindi salué par la critique Pink est sorti en salles aujourd’hui avec les fans du protagoniste du film et de la super star des films Telugu Pawan Kalya qui évincent les salles de cinéma depuis le matin. En revêtant le chapeau de l’avocat principal dans le film qui a été joué par l’acteur vétéran Amitabh Bachchan dans Pink, Kalyan a conquis le cœur de millions de milliers de fans. Le film a un ensemble d’autres acteurs de premier plan, dont Prakash Raj, Shruti Haasan, Nivetha Thomas, Anjali et Ananya Nagalla, entre autres.

Depuis le lancement de la bande-annonce du film, il était acquis que le film ferait une ouverture exceptionnelle au box-office alors que les fans de Pawan Kalyan adoraient la bande-annonce et créaient un buzz autour du film sur les réseaux sociaux. Les chiffres de la collecte du premier jour n’ont pas encore été rassemblés, cependant, il est certain que le film sera l’un des plus grands succès au box-office de l’industrie cinématographique Telugu. Le film devrait également secouer les théâtres et les salles de cinéma de leur sommeil induit par la pandémie de coronavirus depuis mars de l’année dernière. Depuis la sortie du film ce matin, plusieurs rapports de billets de théâtre se sont vendus et de fans faisant la queue pour obtenir un billet font leur apparition. Selon divers rapports de l’industrie, le film devrait être diffusé sur plus de 1700 écrans à travers le pays, la majorité dans l’Andhra Pradesh et le Telangana. Le film est également largement diffusé en dehors du pays.

En dépit d’être un remake du film hindi Pink, Vakeel Saab a subi un certain nombre de changements dans son intrigue pour donner plus de poids et de poids à Kalyan qui est l’une des plus grandes stars du cinéma Telugu. Contrairement au rôle d’un avocat âgé joué par Bachchan dont l’histoire passée et la vie personnelle ne sont pas trop détaillées, le personnage joué par Kalyan a une histoire à part entière où il est vu avec sa femme interprétée par Shruti Hasan.

Parlant de la lourde responsabilité de remplir les chaussures de la mégastar Amitabh Bachchan, Kalyan avait récemment déclaré qu’il était un ardent fan de Big-B depuis son enfance et qu’il se battait souvent avec les membres de sa famille et son frère afin de défendre Bachchan à tout prix.

Le film, qui s’est ouvert jusqu’à présent à une réception frénétique de la part des fans de Pawan Kalyan, devrait s’accélérer au cours du week-end alors que de plus en plus de personnes visitent les théâtres samedi et dimanche pour profiter du film dans les salles.

