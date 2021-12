Rapport de confidentialité des applications iPhone : comment voir quelles applications sont en train de faire

Apple a inclus un nouvel outil de confidentialité avec l’arrivée d’iOS 15.2 qui étend les fonctionnalités récemment déployées, telles que les étiquettes de confidentialité des applications et la transparence du suivi des applications. Suivez comment activer le rapport de confidentialité des applications iPhone pour comprendre ce que font vos applications en matière d’accès aux données, d’accès aux capteurs et d’activité réseau.

Le rapport de confidentialité des applications comprend deux sections principales sur iPhone et iPad, l’accès des applications à vos capteurs et données (y compris l’emplacement) et l’activité réseau des applications. Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité :

Avec iOS 15.2 et iPadOS 15.2, vous pouvez activer le rapport de confidentialité des applications pour voir les détails sur la fréquence à laquelle les applications accèdent à vos données, comme votre emplacement, votre appareil photo, votre microphone, etc. Vous pouvez également voir des informations sur l’activité réseau de chaque application et l’activité réseau du site Web, ainsi que les domaines Web que toutes les applications contactent le plus fréquemment. Avec les étiquettes nutritionnelles de confidentialité, le rapport de confidentialité des applications vous aide à vous donner une image plus complète de la façon dont les applications que vous utilisez traitent vos données.

Comment voir le rapport de confidentialité de votre application iPhone

Exécutez iOS 15.2 sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le Application de paramètres

Balayez vers le bas et choisissez Vie privée

Balayez vers le bas et appuyez sur Rapport de confidentialité de l’application

Choisir Activer le rapport de confidentialité des applications

Il faudra un certain temps pour que votre rapport initial apparaisse

Lisez les détails sur le fonctionnement de App Privacy Report dans le document d’assistance d’Apple ici.

Voici à quoi ressemble le processus :

Choisissez maintenant le rapport de confidentialité de l’application et « Activer le rapport de confidentialité de l’application ».

