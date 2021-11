Rapport de dépistage: PSG féminin contre Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a connu un bon début de vie en compétition européenne par rapport à sa saison nationale. Ils ont réussi à remporter leurs matchs d’ouverture avec un score total de 6-0 contre Kharkiv-WFC et Breidablik lors de leur première saison en Ligue des champions. Le premier gros test de Las Blancas se présente sous la forme du champion de France Paris Saint-Germain.

Le PSG, qui a finalement mis fin au monopole de Lyon sur la D1 Arkema, est une équipe avec beaucoup de puissance de feu à l’avant. Le trio de Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani s’est combiné pour marquer 42 buts en championnat en 2020/21. Alors que le PSG a perdu des joueurs clés sur le plan défensif (Endler est parti pour Lyon et Irene Paredes a rejoint Barcelone) et a vu un changement de direction à la barre, l’attaque a continué à sembler tout aussi menaçante.

Le PSG aborde sa rencontre contre Madrid avec deux victoires sur deux en UWCL et un score cumulé de 7-0. En championnat national, leur bilan est sans faille, ayant encaissé 0 but en 7 matchs et marquant 23 fois au passage. La formation parisienne sera une menace majeure pour l’équipe d’Aznar, qui a vraiment eu du mal à obtenir une bonne série de résultats au niveau national. Ce jeu aidera Las Blancas à évaluer comment ils se comparent à l’élite européenne.

Style de jeu

Le PSG s’est normalement installé en 4-3-3 sous la direction de l’entraîneur-chef Didier Ollé-Nicolle ; un milieu de terrain titulaire (Kheira Hamraoui), un contrôleur (Grace Geyoro) et un milieu de terrain avec le gène créatif (Sara Däbritz). La formation est complétée par les trois premiers de Baltimore-Katoto-Diani.

Lors de la construction par l’arrière, les principes sont très typiques d’un système 4-3-3. Le CB est largement divisé avec le FB poussé vers le haut. Sakina Karchaoui (LB) aime beaucoup se joindre à l’attaque et Hamraoui recule souvent comme option de passe. Une grande partie du jeu se déroule dans les vastes zones en raison de l’abondance de talents que possède l’équipe parisienne.

Hamraoui assure la présence à la projection tandis que Geyoro est excellent pour faire circuler la possession et faire avancer les choses. De plus, Däbritz a le flair créatif pour débloquer les défenses.

Lorsque le ballon est sorti large, le PSG fait assez bien pour mettre les corps dans la surface, le milieu de terrain de l’autre côté se joignant à l’attaque de la zone. Lorsqu’il est dans le dernier tiers, le milieu de terrain au ballon aide souvent à créer des avantages numériques au large. Ces avantages numériques entrent également en jeu lorsque le PSG perd le ballon et doit contre-attaquer en hauteur.

Le point le plus faible de l’équipe est sa défense, qui laisse souvent de l’espace derrière pour tenter d’être expansif. Le nouveau partenariat CB n’a pas encore vraiment été testé et a parfois semblé vulnérable lors des matchs de championnat. Madrid devrait essayer d’exploiter ces vulnérabilités potentielles sur le côté gauche du PSG.

Cinq joueurs à surveiller

Kadidiatou Diani (26 ans, ailier droit)

Diani est sans doute l’un des ailiers les plus effrayants du football mondial. Elle a un dribble et un transport incroyables, une accélération très rapide et la capacité de trancher les défenses. Elle peut également épingler des défenses grâce à ses mouvements et créer des opportunités pour les autres et a un tir fantastique à distance.

Malgré toutes ses prouesses offensives, Diani travaille également très fort en dehors du ballon. Elle est une contre-presse intense et est dominante dans les duels. Sa finition pourrait être meilleure mais, couplée au volume d’occasions qu’elle crée sur une base de 90, c’est un net positif.

Marie-Antoinette Katoto (23 ans, attaquante)

Katoto est probablement le meilleur attaquant U-23 au monde. Le Parisien a déjà amassé 100 buts pour le PSG dans des compétitions nationales et a enregistré plus de 20 buts lors de trois des quatre dernières campagnes de championnat. Elle a également un ADN de gros gibier, marquant contre Lyon la saison dernière pour infliger à ses rivales leur première défaite en championnat en près de quatre ans.

Avec des créateurs et des croiseurs très puissants dans de vastes zones, Katoto prend vie dans la boîte avec ses mouvements et sa conscience. Elle n’est qu’une buteuse «naturelle» dans le sens où ses instincts à l’intérieur de la surface sont de premier ordre. Elle a toutes sortes de finitions dans son répertoire et est une force aérienne dominante à 5’8″ (177 cm). Katoto est également fantastique lorsqu’elle joue à côté de l’épaule des défenseurs, bien qu’elle ait plus à son jeu que des compétences prédatrices seules, car son jeu de maintien est également assez bon.

Sandy Baltimore (21 ans, ailier gauche)

Le joueur de 20 ans complète le trio offensif d’élite du PSG. Baltimore a connu une croissance remarquable au cours de sa courte carrière et tient la promesse affichée au niveau des jeunes. Elle a terminé la saison dernière avec 12 passes décisives en championnat, démontrant sa plus grande force : les centres. Baltimore peut mettre du service sur un plateau pour des cibles dans la surface, qu’il s’agisse d’une livraison en boucle dirigée vers le milieu ou d’une puissante balle qui se balance. Ses livraisons font d’elle une créatrice capable de décors également.

Le centre de gravité bas de Baltimore lui permet de maintenir un contrôle rapproché impressionnant et de dribbler les joueurs, et son changement rapide de rythme lui permet de façonner facilement la séparation, lui donnant la possibilité de traverser. Elle est une porteuse de ballon très puissante et aime souvent dériver vers l’intérieur avec le ballon et attaquer la surface, laissant de l’espace pour que le Karchaoui se chevauche. Baltimore n’est pas la joueuse la plus grande ou la plus dominante physiquement, mais son rythme de travail hors ballon est fantastique.

Sara Däbritz (26 ans, milieu de terrain central)

Däbritz est un milieu de terrain qui allie créativité et sens de la manière de dicter le tempo des débats. L’arrivée de l’ancien milieu de terrain de Barcelone et de Lyon Hamraoui a réduit la charge défensive de Däbritz, offrant à l’Allemande plus de liberté pour s’aventurer vers l’avant et opérer entre les lignes, où elle peut être la plus dévastatrice.

Däbritz est excellent dans les espaces restreints et sous pression. Sa capacité de dribble fait d’elle l’une des joueuses les plus difficiles à récupérer. Elle cherche toujours à déplacer le ballon verticalement en possession et est excellente pour fournir un soutien et créer des surcharges dans de larges zones. De plus, sa capacité à produire de la magie à partir de situations de balle morte est fantastique.

Ashley Lawrence (26 ans, arrière droit)

Lawrence est sans doute le meilleur arrière du jeu. La Canadienne est une force progressive dominante par ses passes et ses portées. Ses forces sur le ballon lui permettent de se retourner parfois au milieu de terrain. Elle est très sûre en possession.

Ashley Lawrence contre WFC Zhytlobud-1 Kharkiv 110 touches (la plupart)

3 clés

3/5 dribbles réussis

7 croix

9/14 duels au sol gagnés

4 tacles L’influence de Lawrence sur les jeux de RB est sans doute la meilleure du jeu. Tellement bon dans la progression du ballon et une véritable menace dans les deux sens ! pic.twitter.com/qQSYwJqCBL – Yash (@Odriozolite) 15 octobre 2021

Lawrence se positionnera initialement près de la ligne médiane pour agir comme une sortie large. Elle grandit encore dans son influence en entrant dans le dernier tiers du terrain, choisissant souvent de faire des courses sous-jacentes alors que l’ailier détient la largeur.

Elle est un roc dans les duels défensifs 1v1 et son rythme lui permet de récupérer rapidement des positions avancées. Lawrence est un autre fantastique passeur du ballon dans cette équipe du PSG, améliorant les traits mortels de Katoto et soutenant les milieux de terrain. Pour couronner le tout, Lawrence peut affronter des joueurs et les battre confortablement.

PSG vs Real Madrid, ainsi que tous les matchs de l’UEFA Women’s Champions League, peuvent être visionnés gratuitement sur La chaîne YouTube de DAZN.