Rapport de diffusion en direct: le «Nouveau Monde» d’Amazon attire l’attention alors que les joueurs affluent vers la bêta fermée

Le nombre de téléspectateurs de Twitch qui a connu une baisse aussi abrupte en juin peut être attribué, assez simplement, au fait que c’est enfin l’été. (StreamElements/Rainmaker.gg Image)

Le taux de croissance de Twitch a été ralenti mais pas éliminé pendant les mois d’été ; Facebook Gaming continue d’accroître sa part du marché de la diffusion en direct ; il y a un nouveau concurrent qui fait son entrée sur la scène; et Amazon’s New World a atteint 34 millions d’heures de visionnage le mois dernier, alors que les joueurs affluaient vers sa version bêta fermée.

Le dernier rapport « State of the Stream » vient d’être publié par la société israélienne StreamElements, un fournisseur d’outils et de services pour la production de VOD, en collaboration avec son partenaire d’analyse basé à Chicago, Rainmaker.gg.

Twitch, propriété d’Amazon, commande toujours la majeure partie de l’audience pour la diffusion en direct, avec 1,8 milliard d’heures de contenu diffusé en juillet. Bien que cela représente toujours un bond de 23% par rapport aux chiffres de juillet 2020, il s’agit d’une baisse significative d’un mois à l’autre pour Twitch, qui peut être largement attribuée au début de l’été.

Naturellement, cela signifie que la plupart des 10 meilleurs jeux sur Twitch ont également perdu de l’audience, y compris Grand Theft Auto V, League of Legends et surtout Minecraft, qui a enregistré un succès de 27% sur le nombre total d’heures de visionnage en juillet.

L’audience du prochain MMORPG New World d’Amazon s’est toutefois étendue à Twitch. Sa version bêta fermée, qui s’est déroulée du 20 juillet au 2 août, a été reprise par plusieurs streamers en direct axés sur les MMO.

Selon les données de Rainmaker, cela place la version bêta de New World à la 14e place du mois sur Twitch. C’est un autre point de données en faveur d’Amazon alors qu’il s’efforce de briser sa longue séquence de froid dans le développement de jeux, avant la date de lancement (récemment reportée) du jeu du 28 septembre.

Les jeux fournissent toujours la plupart du contenu sur Twitch, mais d’autres catégories ont commencé à augmenter régulièrement. (StreamElements/Rainmaker.gg Image)

Le contenu de jeu de Twitch a connu un ralentissement général, tout comme l’éternelle catégorie n ° 1 Just Chatting, mais ses chaînes non liées aux jeux sont en hausse. Comme nous l’avons vu l’année dernière, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitch pour des ersatz de réseaux sociaux et/ou de réseaux d’amateurs pendant la pandémie, ce qui a attiré l’attention du public sur des catégories de contenu auparavant obscures.

Cela comprend l’art (en hausse de 149 %), la musique (325 %) et l’ASMR (231 %). La catégorie Sports de Twitch, lancée en juillet 2020, a connu une augmentation de 1,222 % de son audience depuis lors, Twitch ayant conclu des accords pour diffuser des émissions comme d’anciens combats de l’UFC, la lutte professionnelle, la radio parlée et les matchs de football internationaux.

D’autres analystes ont désigné la National Women’s Soccer League comme la championne de la catégorie Sports, qui a atteint le plus grand nombre de téléspectateurs de tout contenu connexe au deuxième trimestre de 2021.

De manière quelque peu inexplicable, alors que Twitch a faibli en juin et juillet, Facebook Gaming n’a cessé d’augmenter sa part de marché. Bien que son audience globale soit encore une fraction relative de celle de Twitch, il a établi un nouveau record d’audience de 533 millions d’heures regardées en juillet, pour une augmentation de 53 % de son audience d’une année sur l’autre.

Facebook Gaming est particulièrement populaire en dehors des États-Unis, et de nombreux créateurs de contenu axés sur les mobiles sont sur la plate-forme. (StreamElements/Rainmaker.gg Image)

Les clés de la croissance lente mais persistante de Facebook dans l’espace semblent être sa plus grande concentration sur les jeux mobiles, avec des succès internationaux comme Garena Free Fire et Arena of Valor attirant des téléspectateurs du monde entier. Malgré l’aggravation des problèmes de relations publiques de Facebook, son réseau social le soutient, ce qui lui donne un public attaché qu’Amazon ne peut pas tout à fait égaler.

Enfin, il y a Trovo, qui a été lancé discrètement en juin 2020, et qui commence seulement maintenant à faire des vagues sur le marché de la diffusion en direct.

Alors que Trovo n’a atteint que 22 millions d’heures de visionnage en juillet, il a augmenté de 29% entre le premier et le deuxième trimestre de l’année. Comme Facebook Gaming, il met beaucoup plus l’accent sur les titres mobiles, Call of Duty Mobile atteignant la deuxième place sur Trovo en juillet.

Ce n’est pas du tout significatif dans l’état actuel des choses, mais la raison de garder un œil sur Trovo est qu’il appartient au conglomérat technologique chinois Tencent.

Vous connaissez peut-être Tencent pour détenir des participations totales ou partielles dans plusieurs des plus grandes entreprises du secteur du jeu vidéo, notamment Riot (League of Legends), Epic Games (Fortnite), Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft), TiMi Studios (qui a récemment ouvert un bureau à Seattle) et depuis le mois dernier, le groupe Sumo, la société mère du tout nouveau Timbre Games à Vancouver.

Bien que le simple fait d’avoir un soutien d’entreprise géant ne signifie pas nécessairement que Trovo va réussir, comme nous l’avons vu avec Mixer de Microsoft, Trovo pourrait éventuellement devenir une véritable menace pour la domination actuelle de Twitch sur le marché. Amazon pourrait supporter de surveiller celui-ci.