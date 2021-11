Nouveau monde. (Photo d’Amazon Game Studios)

Les chiffres d’audience de Twitch ont commencé à remonter maintenant que l’été est terminé; Les « YouTube virtuels » attirent des nombres étonnamment élevés ; et le MMORPG New World d’Amazon, dans son premier mois complet sur Twitch, a fait ses débuts au n ° 5 du top 10 global pour le nombre total d’heures regardées.

Ce sont quelques-uns des grands enseignements du dernier rapport « State of the Stream », publié lundi matin par le groupe de marketing d’influence israélien StreamElements et son partenaire d’analyse basé à Chicago, Rainmaker.gg. L’analyse mensuelle State of the Stream suit le nombre de téléspectateurs et la production de contenu sur les principales plateformes de diffusion en direct, telles que le réseau Twitch appartenant à Amazon.

New World, après ses débuts fin septembre, s’est avéré être un tirage populaire sur Twitch pour le mois suivant. Les données de Rainmaker suivent 83 millions d’heures totales de visionnage de contenu New World, ce qui en fait la cinquième catégorie la plus importante sur Twitch en octobre.

Bien que les efforts de promotion croisée d’Amazon pour New World aient évidemment eu un effet sur les statistiques d’audience du jeu – entre autres, il a embauché un certain nombre de streamers de haut niveau comme Michael « Shroud » Grzesiek pour des émissions promotionnelles étiquetées – il était également confronté à de forts concurrence.

Octobre a été un mois important pour les succès éternels de Twitch, League of Legends et Dota 2, qui ont tous deux organisé leurs finales de tournois d’esports. Dota 2, un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur publié par Valve Software, basé à Bellevue, à Wash., a vu son nombre de téléspectateurs Twitch augmenter de 189% lors de l’International, qui s’est déroulé à Bucarest du 7 au 17 octobre.

Alors que les chiffres de New World sont tombés de sa frénésie de la semaine de lancement, il s’est toujours construit un public sain, avec plus de 200 000 joueurs simultanés sur Steam au moment de la rédaction. Cela le place au 3e rang sur la plate-forme, juste derrière Team Fortress 2 et Counter-Strike: Global Offensive, imbattables. Un grand facteur X dans le lancement réussi de New World a toujours été le nombre de personnes qui s’y tiendraient assez longtemps pour atteindre et peupler sa phase finale, mais un mois plus tard, il semble qu’il ait trouvé un public.

New World aurait pu atteindre le n ° 4 sans une grosse bosse d’esports pour Dota 2. (Image StreamElements/Rainmaker.gg)

Cela ne veut pas dire que le Nouveau Monde n’a pas eu quelques douleurs de croissance. Un point de critique particulier au cours des dernières semaines a été l’économie du jeu axée sur les joueurs, où la monnaie dans le jeu devient de plus en plus difficile à créer à mesure qu’un personnage approche du niveau 60, qui est le maximum actuel. Cela a conduit à des rapports de déflation réelle dans le Nouveau Monde, du moins sur certains serveurs, où plus d’argent quitte l’économie du jeu qu’il n’est remplacé.

Il n’est pas rare que les MMORPG aient des problèmes d’inflation, où il y a trop d’argent dans les mains des joueurs, ce qui fait monter le prix des marchandises dans la stratosphère. Des jeux comme World of Warcraft ont essayé de résoudre ce problème avec des « puits d’or » : des services ou des articles vendus par des vendeurs de PNJ, tels que des réparations d’équipement, qui suppriment l’argent dépensé de la circulation.

Avec New World, il n’y a pas assez d’argent en circulation, car les coûts en or accessoires liés au gameplay typique au niveau 60 – réparations, logement du joueur, fabrication de nouveaux objets – peuvent rapidement dépasser le revenu disponible d’un joueur occasionnel. Cela rend effectivement tout trop bon marché, ce qui aurait conduit à la création d’un système de troc informel sur certains serveurs. Aucun or ne change de mains ; c’est directement une ressource pour une autre.

Amazon a tenté de résoudre le problème de la déflation, plus récemment avec un gros patch du 3 novembre qui, entre autres, a rendu moins cher pour les joueurs de respec ou de fabriquer des objets. Son mode PVP de fin de partie récemment lancé Outpost Rush offre également un gros gain en espèces pour le gagnant, ce qui devrait injecter plus de devises dans l’économie du jeu.

Facebook Gaming arrive progressivement à un point où il pourrait constituer une menace réelle pour Twitch. D’un autre côté, c’est Facebook. (Image StreamElements/Rainmaker.GG)

Twitch lui-même a vu son nombre de téléspectateurs augmenter en octobre, avec 1,9 milliard d’heures regardées. Il s’agit d’une hausse substantielle par rapport à l’audience des quatre derniers mois, qui avait culminé en mai avant de plonger de façon spectaculaire en juin.

Le seul concurrent de Twitch qui mérite d’être mentionné, Facebook Gaming, n’attire toujours qu’un quart des chiffres de Twitch, mais a connu une croissance de 61% d’une année sur l’autre en octobre avec plus de 521 millions d’heures regardées.

En ce qui concerne les chiffres du contenu, la grande histoire du mois selon les chiffres de Rainmaker pourrait être la lente augmentation des « YouTube virtuels » (Vtubers) sur Twitch. Un Vtuber utilise un logiciel comme Facerig avec un matériel de suivi de mouvement pour créer un avatar animé et réactif pour lui-même, puis crée un personnage autour de cet avatar avec lequel diffuser.

Bien qu’ils soient plus couramment trouvés sur YouTube, d’où leur nom, le coût d’entrée est suffisamment bas pour que les Vtubers se soient faufilés sur d’autres plateformes de diffusion au cours des deux dernières années. Une agence américaine de gestion des talents pour Vtubers, Vshojo, a ouvert ses portes fin 2020 avec un accent particulier sur la diffusion Twitch.

Pour les femmes qui diffusent sur Twitch, il y a Amouranth, pokimane, puis tout le monde. (Image StreamElements/Rainmaker.GG)

Deux streamers affiliés à Vshojo, ironmouse et Veibae, ont figuré dans le top 10 des diffuseurs féminins les plus regardés sur Twitch en octobre. Comme beaucoup, sinon tous les Vtubers, les interprètes réels derrière les personnages sont en grande partie anonymes et se concentrent tous deux principalement sur le jeu en direct de divers jeux vidéo.

Alors que Vtubing en tant que scène est généralement super étrange – c’est l’une de ces choses qui vous rend fou si vous devez essayer de l’expliquer à quelqu’un qui ne passe pas trop de temps sur Internet – il s’est avéré étonnamment populaire dans le monde entier, en particulier au Japon.

Avec Vtubers gagnant une plus grande visibilité sur Twitch, il est probable que plus apparaîtra sur la plate-forme, d’autant plus qu’elle offre un moyen privé et relativement sans souci de commencer à diffuser. Vous êtes gêné par votre visage ? Pas de problème – dépensez quelques centaines de dollars pour une nouvelle webcam, téléchargez quelque chose comme Vroid Studio et prétendez être une écolière d’anime folle à la place.