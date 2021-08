Rapport de KPMG sur les investissements dans la crypto et la blockchain Crypto new media

Le nouveau rapport des Big Four KPMG, « Pulse of Fintech H1 2021 », révèle que les investissements dans la crypto et la blockchain ont continué de croître au premier semestre de cette année.

En fait, selon le rapport, parmi les investissements fintech mondiaux au cours de la période de janvier à juin 2021, la croissance explosive est signalée par le secteur de la crypto et de la blockchain.

Plus précisément, il y avait 548 actifs de placement, y compris le capital-risque, le capital-investissement, les fusions et acquisitions dans les secteurs de la blockchain et de la crypto-monnaie. Non seulement cela, les données montrent que la valeur des accords d’investissement dans le secteur de la cryptographie au cours de ces six premiers mois de 2021, était 8,7 milliards de dollars.

C’est un chiffre important si l’on considère que pour au second semestre 2020, il était de 4,3 milliards de dollars. Ainsi, le premier semestre 2021 s’est clôturé avec deux fois plus de capital investi dans la crypto et la blockchain que les six mois précédents.

Parmi les noms d’entreprises qui ont levé plus de 100 millions de dollars dans leurs rondes de financement est BlockFi, qui a lancé son Confiance Bitcoin en février de cette année.

La société de services financiers a proposé son Bitcoin Trust à des tarifs inférieurs à ceux du célèbre Grayscale Bitcoin Trust, ajoutant également des produits liés au prix du BTC aux investisseurs institutionnels.

Paxos, Bitso et Blockchain.com ont également levé plus de 100 millions de dollars au cours de ce semestre 2021.

KPMG et les investissements dans la crypto et la blockchain

En regardant les données actuelles en plein essor sur les investissements en cryptographie, KPMG a prédit que ce secteur continuerait à se développer mais aussi à changer.

En effet, avec l’intérêt explosif pour les jetons non fongibles (NFT) ce premier semestre, KPMG prévoit que l’évolution des échanges suite à ce marché va se renforcer. Une sorte de nouveau marché ou plateforme de trading pour NFT.

C’est quelque chose Paul Barrai de TerraBitcoin avait suggéré lorsqu’il a déclaré que l’avenir de la crypto verrait les NFT comme un nouveau moyen de troc.

Non seulement cela, le même rapport prédit également nouvelle orientation réglementaire pour le reste de l’année, étant donné qu’hier encore, le Sénat américain a adopté la Projet de loi sur les infrastructures, la nouvelle réglementation fiscale plus stricte pour tous les joueurs de crypto aux États-Unis.

Pour autant que Inde est concerné, KPMG a souligné l’impact sur l’ensemble de l’écosystème si les crypto-monnaies devaient être réglementées en tant que classe d’actifs au second semestre 2021.