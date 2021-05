Rapport de la RBI: “ Croissance des prêts prometteuse, base de capital des banques intacte ”

Conformément à la nouvelle norme comptable, la différence entre le produit de la vente en devises et son coût de détention moyen pondéré est traitée comme un profit ou une perte réalisé, selon le cas.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a déclaré jeudi que le coût macro-économique de la deuxième vague Covid pour le pays pourrait, espérons-le, être limité au trimestre de juin avec un débordement possible jusqu’en juillet, même si elle a choisi de ne pas modifier ses perspectives de croissance du PIB pour FY22. à partir de 10,5%. Cela s’avère légèrement supérieur aux estimations récemment révisées de Moody’s (9,3%) et S&P (9,8%).

Cherchant à brosser un tableau quelque peu optimiste de l’offre et de la demande de crédit, la banque centrale a observé que les banques disposeraient d’un capital suffisant au niveau agrégé, même dans un scénario de crise sévère. Entre le creux de trois ans de 5,1% et octobre 2020, la croissance des prêts des banques est passée à 5,6% sur un an jusqu’en mars 2021 et semble être davantage aidée par le soutien de la liquidité, les taux d’intérêt bas et les mesures de “ renforcement de la croissance ” du gouvernement, le RBI a noté.

Il a toutefois ajouté qu’avec la levée de la suspension provisoire du statu quo sur la classification des actifs par la Cour suprême le 23 mars, la qualité des actifs des banques devrait être étroitement surveillée au cours des prochains trimestres, avec une préparation à un provisionnement plus élevé.

Prévoyant que l’inflation de l’IPC serait probablement en moyenne de 5% en 2021-2022, avec des “ risques globalement équilibrés ”, la RBI a réitéré sa détermination à conserver son biais favorable à la croissance dans la conduite de la politique monétaire, jusqu’à ce que l’expansion économique “ gagne du terrain sur base »même en veillant à ce que l’inflation reste dans les limites de l’objectif (4 +/- 2%). Il a mis l’espoir dans une «action coordonnée» du Centre et des États pour réduire les taxes sur les carburants automobiles qui alimentent l’inflation.

Pendant ce temps, le rapport annuel a également révélé qu’un changement comptable qui avait gonflé le “ bénéfice réalisé ” de la RBI provenant de la vente de devises de 69% à Rs 50,629 crore lui avait principalement permis de transférer un excédent de Rs 99,122 crore plus élevé que prévu au gouvernement. pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2021. Un crédit inférieur au fonds de prévoyance (Rs 20,170 crore en juillet 2020-mars 2021 contre Rs 73 615 crore en juillet 2019-juin 2020), qui a freiné les dépenses, a également aidé.

Le budget de l’Union n’avait pris en compte que 57128 crores de roupies de la RBI pour l’exercice 2021-2022, et le transfert supplémentaire en était une aubaine, dans un contexte de grave déficit de revenus en avril-mai et peut-être aussi en juin. La RBI est en train de passer à l’exercice financier d’avril à mars, en phase avec celle du gouvernement et des entreprises indiennes, de juillet à juin auparavant.

Bien que les gains réalisés plus élevés de la vente de devises soient calculés conformément aux recommandations du Comité Bimal Jalan qui a examiné le cadre du capital économique de la RBI, de nombreux experts avaient mis en garde contre l’utilisation des gains “ notionnels ” de la vente de devises. «L’Inde détient des actifs en devises à des fins de précaution et, par conséquent, doit détenir des positions structurellement longues en devises à des fins de politique. Ce n’est pas dans un but commercial. Les actifs en devises constituent également une proportion élevée du total des actifs du bilan. Aux fins de l’information financière et de la transparence, ces actifs sont réévalués aux taux du marché et les gains et pertes sont transférés sur un compte de réévaluation. Les gains résultant de cette réévaluation sont non réalisés et notionnels et ne proviennent pas des bénéfices générés par RBI. Il ne peut donc pas être assimilé à des réserves libres éligibles à la distribution. Toute utilisation de ces fonds a également des conséquences sur l’inflation et la masse monétaire », avait déclaré à FE plus tôt l’ancien vice-gouverneur de la RBI, Shyamala Gopinath.

Conformément à la nouvelle norme comptable, la différence entre le produit de la vente en devises et son coût de détention moyen pondéré est traitée comme un profit ou une perte réalisé, selon le cas.

La RBI a également déclaré qu’elle garantirait que la liquidité au niveau du système reste confortable en 2021-2022, conformément à l’orientation de la politique monétaire, et que la transmission monétaire se poursuit sans entrave tout en maintenant la stabilité financière.

La renonciation aux intérêts facturés sur les prêts pendant la période de moratoire (du 1er mars 2020 au 31 août 2020) peut également empiéter sur les finances des établissements de crédit. Ils sont cependant mieux positionnés qu’auparavant dans la gestion du stress dans les bilans, compte tenu des coussins de fonds propres plus élevés, de l’amélioration des récupérations et d’un retour à la rentabilité, a déclaré la RBI.

Conformément à l’avis de RBI, de nombreux prêteurs s’attendent à une meilleure croissance du crédit au cours de l’exercice en cours (FY22) grâce aux prévisions de reprise économique. Par exemple, la State Bank of India (SBI) espère augmenter son portefeuille de prêts de 10% au cours de l’exercice 22, malgré une croissance du crédit inférieure à 5% au cours de l’exercice 21. Après avoir déclaré les résultats du trimestre de mars, Dinesh Kumar Khara, président de SBI, a déclaré: «La banque pourrait enregistrer une croissance du crédit d’environ 10% au cours de l’exercice 22, car la croissance du crédit de la banque est normalement de 1% supérieure au PIB de l’Inde.»

Selon le RBI, l’évolution de la trajectoire d’inflation de l’IPC est susceptible d’être soumise à des pressions à la fois à la hausse et à la baisse. «La trajectoire de l’inflation alimentaire dépendra de manière critique des progrès temporels et spatiaux de la mousson du sud-ouest en 2021. Deuxièmement, un certain répit de l’incidence des taxes intérieures sur les produits pétroliers grâce à une action coordonnée du Centre et des États pourrait apporter un soulagement, bien que la communauté internationale Les prix du pétrole brut sont restés volatils. Troisièmement, une combinaison de prix internationaux élevés des produits de base et de coûts logistiques peut faire monter les pressions sur les prix des intrants dans les secteurs de la fabrication et des services », a-t-il déclaré.

