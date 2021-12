Rapport de la RBI sur le prêt numérique : la voie à suivre pour le prêt numérique

Il s’agit notamment du surendettement des clients, des taux usuraires, des modes de recouvrement non conformes aux prescriptions réglementaires, des arbitrages réglementaires, etc.

Par Sameer Shetty

Le mois dernier, le groupe de travail de RBI sur les prêts numériques a publié un ensemble de recommandations et de suggestions qui établissent les principes de réglementation du secteur des services financiers numériques. L’espace de prêt numérique a été multiplié par 12 entre FY17 et FY20, selon les données de RBI. Un grand nombre d’applications de prêt numérique qui ont vu le jour ne sont pas réglementées par la RBI. Ils s’associent généralement avec des banques ou des NBFC pour offrir des prêts, mais dans certains cas, ils le proposent via leurs propres bilans. Aujourd’hui, les consommateurs peuvent obtenir un prêt sur presque toutes les applications qu’ils utilisent : commerce électronique, livraison de nourriture, agrégateurs de taxis, etc. De plus, les prêts sont disponibles instantanément, en trois clics. Alors que la disponibilité omniprésente et la facilité d’utilisation des prêts ont considérablement augmenté la pénétration de ces prêts, ils posent plusieurs défis. Il s’agit notamment du surendettement des clients, des taux usuraires, des modes de recouvrement non conformes aux prescriptions réglementaires, des arbitrages réglementaires, etc.

Le rapport du groupe de travail aborde ces questions et d’autres de manière holistique et établit un cadre pour la croissance du secteur. Bien qu’il existe une longue liste de recommandations et de nombreuses nuances, huit domaines se distinguent :

Premièrement, le rapport établit une distinction claire entre les prêteurs de bilan (BSL) et les fournisseurs de services de prêt (LSP). Les BSL sont des entités qui peuvent octroyer des prêts et prendre des risques de crédit ; seules les entités réglementées peuvent être des BSL. Les LSP peuvent être des applications numériques ou d’autres acteurs de l’écosystème, qui offrent des options d’emprunt aux clients. Les LSP n’ont pas besoin d’être des entités réglementées, mais ils ne peuvent pas prêter seuls et doivent nécessairement s’associer à des entités réglementées. Les LSP gèrent le front-end et l’expérience client, les BSL réservent les prêts et gèrent les risques et la conformité réglementaire. Cette séparation des rôles permet à l’industrie d’innover et d’évoluer tout en garantissant la conformité et la surveillance réglementaires.

Deuxièmement, le rapport recommande de ne pas autoriser l’entrée dérobée dans les activités réglementées, via l’interdiction de l’instrument de garantie de premier défaut (FLDG), qui permettait aux entités non réglementées de prendre des risques de crédit et d’offrir des prêts aux clients. Tout aussi important, il soutient que la prise de risque de crédit ne peut être autorisée qu’avec des entités réglementées. Cela posera des défis existentiels à un certain nombre de prêteurs de la nouvelle ère, dont les modèles commerciaux ont été construits sur des prêts parallèles. En plus des FLDG, le rapport appelle à des contrôles sur les modèles de prêt de bilan et demande également de définir une orientation claire via des réglementations pour les modèles néo-bancaires et de finance décentralisée (DeFi).

Troisièmement, le rapport appelle à l’élimination de l’arbitrage réglementaire. La recommandation clé ici est que tous les produits comportant un risque de crédit soient reconnus comme des produits de prêt. Par exemple, de nombreux fournisseurs Buy Now Pay Later (BNPL) ne traitent pas BNPL comme un prêt. En conséquence, ils ne suivent pas les procédures KYC lors de l’intégration des clients, ne vérifient pas auprès du bureau de crédit et ne font pas rapport au bureau. Le rapport demande que ces produits soient identifiés comme des produits de prêt et après les contrôles nécessaires.

Quatrièmement, le rapport demande que plusieurs mesures soient prises pour assurer la protection des consommateurs. Le rapport demande aux institutions d’inclure tous les intérêts et frais payés en tant que taux de pourcentage annuel (TAEG), qui doit être communiqué au client de manière transparente. Actuellement, les taux de prêt et les frais sur les applications numériques peuvent s’élever cumulativement à plus de 100 % dans certains cas. Des taux de 40 à 45 % sont tout à fait normaux. Une grande partie de ce montant est facturée sous forme de frais, ce qui rend le taux d’intérêt plus acceptable. Le rapport recommande que le crédit à la consommation à court terme (STCC) soit soumis à des directives appropriées similaires à celles des IMF en vigueur, afin d’éviter les taux usuraires. En effet, pour certaines catégories de prêts à très court terme et non échelonnés, le rapport suggère que la RBI devrait restreindre ces produits. Il existe d’autres recommandations sur la réduction du surendettement, la restriction du refinancement, etc., qui toutes contribueront de manière significative à la protection des consommateurs.

Cinquièmement, le traitement équitable des emprunteurs occupe le devant de la scène. Le groupe de travail a recommandé que l’entité réglementée associée au LSP veille à ce que le LSP suive un ensemble de critères garantissant un traitement équitable des emprunteurs, notamment en ce qui concerne les pratiques de recouvrement. Compte tenu des cas de comportement coercitif montré dans les collections par les applications numériques, cela renforcera la confiance des clients et de l’écosystème.

Sixièmement, le groupe de travail a énoncé quelques principes fondamentaux concernant les données et la confidentialité des données. L’approche générale consiste à identifier le consommateur en tant que propriétaire des données, et non l’entité. L’un des domaines identifiés est la nécessité d’obtenir le consentement explicite des clients avant d’utiliser leurs données pour prendre des décisions de prêt. Ainsi, si vous avez acheté quelque chose sur votre plateforme de commerce électronique préférée, la plateforme devra prendre votre consentement explicite avant d’utiliser ces données pour prendre une décision de souscription. De même, aujourd’hui, les entités non réglementées peuvent accéder aux informations du bureau de crédit des clients en leur demandant de vérifier leurs scores via leurs applications. Le rapport indique clairement qu’un tel accès ne peut être fourni qu’aux entités réglementées. Il énonce également la nécessité de créer des règles sur les données pouvant être utilisées à quelles fins et pour quelle durée. Ces recommandations contribueront à améliorer la sécurité globale des données et la confiance des consommateurs.

Septièmement, le rapport appelle à la création d’un organisme d’autoréglementation (OAR) pour encadrer les normes et régir les activités dans l’espace. Il recommande également la création de la Digital Trust of India Agency (DIGITA), qui établira entre autres les normes techniques minimales et vérifiera la conformité. Les applications ne portant pas de signature vérifiée par DIGITA seront considérées comme non conformes du point de vue de l’application de la loi. Le rapport appelle également à une loi interdisant les activités de prêt non réglementées. Il est recommandé à la RBI d’introduire un règlement sur les services financiers d’agence (AFSR) qui établira un cadre pour toutes les activités orientées client et entièrement sous-traitées des entités réglementées. Ces mécanismes formels donneront du mordant à l’intention du rapport.

Enfin, le rapport met en lumière quelques domaines qui doivent être approfondis d’un point de vue réglementaire. L’un de ces domaines est le rôle des Big Tech dans les services financiers et le défi que cela implique en matière de risque, de réglementation et de conformité. Dans l’ensemble, le rapport adopte une vision équilibrée de ce secteur, tout en appelant à des interventions réglementaires spécifiques pour réduire le risque de concentration et éliminer l’arbitrage réglementaire. Il soulève également des problèmes tels que l’avantage concurrentiel déloyal grâce à l’accès aux données, le potentiel de subventions croisées, etc. De plus, le rapport met en évidence la néo-banque et la DeFi. Ces deux domaines connaissent des activités similaires au prêt numérique, mais ne relèvent d’aucun cadre réglementaire spécifique. Enfin et de manière critique, le rapport parle également de l’introduction de banques et de NBFC exclusivement numériques.

En résumé, le rapport sur les prêts numériques fournit un cadre équilibré encourageant l’innovation, protégeant les consommateurs et minimisant les risques pour le système financier. Un cadre de cette nature est essentiel pour que l’industrie se développe et prospère à grande échelle. Il existe de nombreuses nuances qui seront débattues et clarifiées au fil du temps ; Cependant, ce rapport est précurseur et jettera probablement les bases de l’avenir des services financiers numériques en Inde.

L’auteur est président et chef (Digital Business & Transformation), Axis Bank. Les vues sont personnelles

