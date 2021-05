Rapport de marché: Breakout! | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Alasdair Macleod, GoldMoney:

Cette semaine, l’or a défié et surmonté de manière convaincante le niveau de 1800 $ et l’argent a franchi la barrière des 27 $. Depuis la clôture de vendredi dernier, l’or a augmenté de 51 $ pour se négocier à 1820 $ dans le commerce européen du matin, tandis que l’argent a augmenté de 1,40 $ à 27,30 $ sur la même échelle de temps. L’intérêt ouvert sur le Comex a bondi hier de 22 866 contrats sur l’or et de 11 160 sur l’argent – des magnitudes rarement vues.

Il n’y a aucune raison apparente à ce développement. Mais dans l’argent, plus de 40 millions d’onces de métal physique ont été retirées des coffres du Comex cette semaine, mettant la pression sur les banques de lingots qui sont à court.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des positions des catégories d’engagement des traders depuis que le prix de l’argent a atteint un creux de 24 $ le 30 mars.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Contrairement au contrat sur l’or, plus de la moitié de la position courte est dans la catégorie Producteurs / Marchands. Cela est prévisible, car la production minière d’argent en tant que sous-produit des mines de plomb-zinc, d’or et de cuivre représentait 73% de la production totale de la mine en 2020. Ces mines sont plus susceptibles de couvrir leur production qu’une pure la mine d’argent, et les shorts Comex dans cette catégorie sont l’équivalent de 38,4% de la production totale de la mine, selon le dernier rapport publié par le Silver Institute.

Néanmoins, les Swaps (comptoirs de négociation de lingots de banque) sont nets à découvert de 60 millions d’onces sur un marché illiquide. Les plus grandes banques de lingots peuvent couvrir leurs positions relativement facilement grâce à des contrats de gré à gré avec les principales mines. Ce sont les plus petits commerçants de banques de lingots sans ces relations avec l’industrie qui sont les plus vulnérables à la hausse des prix de l’argent, et ils essaieront probablement de garder un livre égal.

L’or est différent, les commerçants des banques de lingots détenant 70% du total des ventes à découvert et les producteurs / marchands les 30% restants. Cela se traduit par un pari substantiel de la cohorte des banques d’investissement contre une hausse du prix de l’or, objet de notre prochain graphique.

Les banques d’investissement sur le Comex sont moins exposées qu’elles ne l’ont été récemment, mais elles n’ont pas été en mesure de ramener leurs positions à des niveaux historiquement normaux. Bien sûr, ce n’est qu’une partie de l’image globale, car normalement les shorts Comex couvrent les positions longues en lingots sur le marché à terme de Londres. Mais la popularité croissante des ETF physiques, la demande des banques asiatiques et centrales, ainsi que l’accumulation de la propriété privée de barres voûtées, ont conduit à une baisse de la liquidité physique, malgré le fait que la LBMA rapporte une augmentation des lingots stockés dans les coffres de Londres.

Pour différentes raisons, l’or et l’argent sont vulnérables aux pressions exercées contre l’establishment. Et dans le cas de l’or, depuis le «Powel Shock» du 23 mars 2020, son prix n’a augmenté que de 25%, ce qui est considérablement moins que le complexe de matières premières dans son ensemble, pour lequel notre dernier graphique est un proxy efficace.

Avec un panier représentatif de matières premières en hausse de 80%, l’or a considérablement sous-performé, sans aucun doute en raison de l’intérêt des banques d’investissement à supprimer le prix. Mais, comme tout le monde devrait le savoir, les marchés l’emportent à la fin, et peut-être que cette semaine est le début de leur reprise en main.

En savoir plus @ GoldMoney.com