Rapport de marché : force sous-jacente | Rapport SGT ⋆ 10z viral

En regardant notre graphique d’introduction, il semble étrange qu’au cours d’une année où la masse monétaire M1 en dollars américains augmente de 15 % en rythme annualisé (depuis le 1er janvier), avec des taux d’intérêt toujours supprimés à la limite zéro et avec des effets de prix commençant à saper le statistiques de l’IPC soigneusement chorégraphiées, que l’or est inchangé sur l’année.

Cette semaine a fourni la preuve que cela pourrait changer, l’or et l’argent refusant de plonger malgré certains raids d’ours déterminés. Dans le commerce européen, ce matin, l’or était à 1895 $, en hausse de 5 $ par rapport à la clôture de vendredi dernier, et l’argent était à 28,13 $, en hausse de 33 cents sur la même échelle de temps. 1900 $ et 28 $ respectivement semblent être une ligne Maginot.

Tardivement, les communautés de l’or et de l’argent prennent conscience de la nouvelle réglementation Bâle 3 introduisant le calcul du ratio de financement net stable. Le comité de Bâle a finalisé le règlement en octobre 2014, et il a fallu sept ans pour qu’il soit mis en place. Mais à partir de la fin du mois, les banques de l’UE et des États-Unis commenceront à se conformer, et Londres l’introduira à partir de janvier prochain. À moins que l’appel de la LBMA au régulateur bancaire britannique ne soit accepté pour que ses membres soient exemptés, le nouveau NSFR rendra non rentable pour les membres bancaires de la LBMA de continuer à négocier de l’or papier. Ces banques constituent également l’essentiel de la catégorie Swaps sur le Comex, elles se retireront donc également de ce marché, ce qui signifie qu’elles réfléchiront à la manière de fermer leurs positions courtes, dont la valeur totale est illustrée dans notre prochain graphique.

La position courte brute est de 46 milliards de dollars et la position courte nette est de 34 milliards de dollars, le premier chiffre étant réparti entre 28 Swaps pour une position brute moyenne de 1,64 milliard de dollars. L’introduction de la nouvelle réglementation n’obligera pas les traders bancaires à fermer ces positions immédiatement. Mais leurs départements de trésorerie auront à cœur qu’ils réduisent leur position au fil du temps car leur financement est devenu non rentable.

Il n’y a pas que l’or et l’argent qui sont touchés. Tous les produits de base, y compris les contrats énergétiques, sont également pris en compte. Essentiellement, cela signifie que l’époque de l’expansion de l’offre de papier par les banques pour absorber la demande qui serait autrement satisfaite sur les marchés physiques touche à sa fin. Cela ne manquera pas de se refléter dans les marchés des matières premières et des produits dérivés devenant moins liquides et plus volatils.

Dans d’autres nouvelles, Cornwall se voit infliger le cirque du G7, où les dirigeants de nations égalitaires défilent leurs références démocratiques et leur souci des moins fortunés. C’est dans cette veine que le président Macron a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il aimerait voir la vente des réserves d’or pour financer l’aide à l’Afrique.

Maintenant, où avons-nous entendu cela auparavant ? Ah oui! Après avoir vendu la moitié des réserves d’or de la Grande-Bretagne en 1999, Gordon Brown a doublé la mise, obligeant le FMI à vendre 403,3 tonnes d’or dix ans plus tard. Il semble qu’Oxfam et The Guardian s’intéressent de plus en plus au FMI à vendre de l’or pour aider les pays les plus pauvres. Si le prix de l’or continue d’augmenter, nous assisterons probablement à davantage de pressions de ce type.

