Rapport de marché : Mauvais début d’année

par Alasdair Macleod, GoldMoney :

L’or et l’argent ont mal commencé la nouvelle année, avec une baisse de 35 $ pour l’or et de 1,10 $ pour l’argent au cours de la première semaine de négociation. Dans le commerce européen du matin aujourd’hui, l’or était à 1794 $ et l’argent à 22,20 $.

Fait intéressant, Open Interest sur Comex pour mercredi et jeudi a bondi de 19 000 contrats à un provisoire de 521 502 hier, ce qui nous dit que ce ne sont pas les hedge funds qui sont effrayés du marché : si tel était le cas, nous verrions une baisse de l’OI. Le graphique suivant illustre la position.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Depuis mars 2020, lorsque la Fed a introduit des taux d’intérêt nuls, il y a eu deux brusques fluctuations à la hausse de l’OI. Dans les deux cas, ils ont ensuite été réprimés par des raids baissiers concertés impliquant les banques d’investissement, qui ne peuvent pas se permettre de voir le prix s’envoler sur la hausse des intérêts spéculatifs. Mais il est à noter qu’après leur succès en juin dernier, lorsque le prix de l’or a été ramené à 1750 $ contre plus de 1900 $, ils ont eu du mal à maintenir l’intérêt ouvert supprimé. Ceci est indiqué par la ligne fléchée sur le graphique.

À l’approche de la nouvelle année, Managed Money (hedge funds) a augmenté ses positions longues nettes de 20 000 contrats, et ce que nous avons sans aucun doute vu cette semaine est une tentative d’écraser ce regain d’optimisme. Mais comme indiqué ci-dessus, cela a conduit à une augmentation de l’intérêt ouvert, inconfortable pour les banques d’investissement, qui préféreraient avoir un livre égal. C’est la prochaine étape.



Malgré leur succès à s’asseoir sur les prix, la catégorie Swap est toujours en grande difficulté, avec des shorts bruts évalués à 47 milliards de dollars et des shorts nets à 34 milliards de dollars. En règle générale, les banques de lingots constituent environ 70 % de la catégorie Swap.

Le contexte de la performance de cette semaine a été une inquiétude croissante sur les taux d’intérêt, les dernières minutes du FOMC donnant l’impression que la Fed pourrait agir dès le mois de mars. Cela a renforcé le dollar contre l’euro et le yen, avec des conséquences évidentes pour les fonds spéculatifs qui considèrent simplement l’USD/or comme une paire de devises.

Un autre indicateur baissier a été la performance des obligations d’État, dont les rendements ont fortement augmenté à court terme, les bons du Trésor américain à 13 semaines passant de 0,025 % le 30 décembre à 0,085% hier. L’effet sur l’indice de référence à 10 ans inquiétera les investisseurs en obligations et en actions si les rendements augmentent encore. Ce graphique est le suivant.



Les indications sont pour des rendements nettement plus élevés à venir. Lorsque le niveau de 1,9% est franchi, il y aura peu de choses pour empêcher le rendement d’augmenter à plus de 3% et au-delà.

Ceci confirme les perspectives d’une inflation plus élevée avec de nouvelles hausses des taux d’intérêt en perspective. En fin de compte, c’est bon pour l’or, en particulier compte tenu de la réticence de la Fed et des autres banques centrales à accepter autre chose qu’une légère hausse des taux d’intérêt. L’expérience des années 1970 a montré que c’est cet environnement qui est haussier pour l’or.

Pour l’instant, la perspective de taux plus élevés pourrait être utilisée par les ours comme argument contre la détention d’or en raison du coût d’opportunité. Mais un mur d’inquiétude est ce que sont les marchés haussiers. Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne reflètent pas ceux de Goldmoney, sauf indication expresse. L’article est uniquement à des fins d’information générale et ne constitue ni Goldmoney ni le(s) auteur(s) vous fournissant des conseils juridiques, financiers, fiscaux, d’investissement ou comptables. Vous ne devez pas agir ou vous fier aux informations contenues dans l’article sans avoir d’abord demandé l’avis d’un professionnel indépendant. Des précautions ont été prises pour s’assurer que les informations contenues dans l’article sont fiables ; cependant, Goldmoney ne déclare pas qu’il est exact, complet, à jour et/ou à être considéré comme une indication de résultats futurs et il ne doit pas être considéré comme tel. Goldmoney ne sera pas tenu responsable de toute réclamation, perte, dommage ou inconvénient causé à la suite de toute information ou opinion contenue dans cet article et toute action prise à la suite des opinions et informations contenues dans cet article est à vos risques et périls. .

Lire la suite @ GoldMoney.com