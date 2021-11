Rapport de match: Chelsea 1-1 Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a tenu le coup pour un match nul contre le leader de la ligue Chelsea à Stamford Bridge aujourd’hui dans un match fougueux que beaucoup n’avaient donné à United aucune chance de gagner avant le coup d’envoi.

La première mi-temps a été une performance dominante du haut de la table. Une chance pour Chelsea s’est présentée tôt lorsque Ziyech a tiré dans le virage sous un angle serré, mais il a été bien sauvé par David de Gea. Juste une minute plus tard, à la quatrième minute, Hudson Odoi s’est retrouvé en tête-à-tête avec le gardien, mais encore une fois, de Gea a réussi un arrêt incroyable pour le repousser.

United avait l’air désorganisé, particulièrement à l’arrière alors qu’ils luttaient pour gagner le ballon et garder le ballon.

Cependant, cela étant dit, United a montré le désir de faire pression sur Chelsea et d’essayer de le reconquérir, même s’il n’a pas réussi à accomplir la tâche.

United s’installait cependant dans le jeu et à la vingtième minute, ils montraient leur première séquence de jeu de qualité en lançant une contre-attaque, mais celle-ci s’est terminée lorsque Fernandes, qui avait inspiré l’attaque initiale, l’a balayé large.

C’était une demi-chance, mais ils devraient faire preuve de plus de qualité dans le dernier tiers s’ils voulaient tirer quelque chose de ce match. Pendant ce temps, les Bleus étaient acharnés dans leurs attaques.

Ils ont fait trembler la barre transversale à la 30e minute alors que Rudiger tirait de l’extérieur de la surface. De Gea a peut-être compris le bout des doigts, mais ce sont les boiseries qui ont été créditées pour que United soit toujours dans le match.

United a montré l’étincelle étrange alors qu’ils effectuaient de bonnes courses et contre-attaques avec Rashford et Sancho faisant irruption à l’occasion, mais tout était normal à la pause.

Cela avait été un match fougueux et ce n’était pas différent en seconde période. Marcus Rashford s’est retrouvé dans le livre avec un défi évident sur Chalobah. James a tiré le coup franc, le mettant dans la surface, mais ce qui s’est passé ensuite a stupéfait tout le monde.

Une autorisation de United a trouvé son chemin jusqu’aux pieds de Jorginho juste après la ligne médiane. Il a mal contrôlé le ballon et n’a apparemment pas réalisé que Rashford et Sancho le chargeaient en tandem. Sancho a entaillé le ballon et la paire était absente sans aucun joueur de Chelsea en vue. Sancho est resté calme alors qu’il passait devant Mendy.

United était rajeuni et même si Chelsea avait encore ses moments (une série de corners générait des nerfs parmi les fans de United), c’était United qui semblait une menace.

Mais ensuite, un dégagement imprudent de Wan-Bissaka l’a vu donner un coup de pied dans le dos de Silva – penalty à Chelsea. Jorginho s’est racheté pour les Blues lors de sa conversion et ce sont eux qui étaient sur le devant de la scène après cela.

Les remplacements effectués par Michael Carrick semblaient bizarres car les deux joueurs qui avaient du rythme, qui ont déclenché la contre-attaque qui a conduit au premier but se sont retrouvés sur la touche avec du travail d’attaque encore à faire pour United.

Le match était en jeu, il aurait pu aller dans les deux sens, mais avec corner après corner pour Chelsea, il semblait que ce serait l’équipe locale qui prendrait les points alors que nous entrions dans les dix dernières minutes.

Une erreur de Mendy a presque offert un but à United alors qu’il l’a passé à Fred, mais au lieu de le jouer à Ronaldo qui attendait loin, il a essayé de le frapper sur le gardien. Mais c’était une prise facile pour Mendy, qui s’était repositionné.

Dans les phases finales, Tuchel a reçu un carton jaune alors qu’il faisait rage contre un corner donné à United malgré le hors-jeu de Ronaldo. Rien n’en est sorti, sauf la réservation pour le directeur en colère.

Dans les derniers instants, c’est Rudiger qui a eu la chance de gagner le match. Il n’a pas été marqué lorsque le ballon a été traversé dans la surface mais il l’a projeté au-dessus de la barre, tombant au sol de frustration.

Pas un mauvais résultat pour Carrick qui se voit invaincu alors que les rapports d’un nouveau manager prennent forme.

Equipe : de Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles, Fred, Matic, Fernandes (Van de Beek 89), McTominay, Rashford (Lingard 77), Sancho (Ronaldo 64)