Rapport de match de l’Académie: Bradford City 0-3 Manchester United U21 – Man United News And Transfer News

Les moins de 21 ans de Manchester United sont revenus à l’action dans le trophée EFL à la recherche d’un résultat indispensable alors qu’ils affrontaient Bradford City.

Le match s’est ouvert lentement alors que les deux équipes ont eu du mal à jouer au milieu de terrain.

La première vraie action est survenue lorsqu’Alvaro Fernandez, jouant hors de position, a pris une touche inconfortable et a renversé la possession.

Kian Scales de Bradford a bondi et est descendu sur la gauche où son tir a été dévié, ce qui a pris Matej Kovar du mauvais pied, mais ses réflexes rapides l’ont vu faire l’arrêt.

La première vraie qualité est venue plus tard lorsque Shola Shoretire a joué avec Zidane Iqbal qui a fait preuve de magie avec un coup intelligent sur l’espace d’ouverture de la jambe du défenseur pour le tir au centre de la surface. Malheureusement, le tir au poignard d’Iqbal vers le but a été bien sauvé.

Shoretire pensait avoir débloqué l’impasse lorsqu’il a mis le ballon au fond des filets après que le ravissant centre de Charlie Wellens ait été repoussé par Joe Hugill. Mais le drapeau de l’arbitre assistant pour hors-jeu a mis fin aux réjouissances.

La première mi-temps se terminant dans une impasse plutôt terne, Neil Wood s’est inspiré du banc et a fait un remplaçant tactique faisant appel à Dillon Hoogewerf pour Bjorn Hardley. Cela a permis à Fernandez de passer à son rôle d’arrière gauche plus confortable et à Charlie Wellens de passer à l’arrière droit.

Immédiatement, le match a montré plus de vie et il n’a fallu que quelques minutes à United pour sortir de l’impasse.

Après que le corner de Wellen ait été dégagé, Charlie Savage a essuyé le ballon libre et l’a tiré dans la foule et une forte déviation d’un joueur de Bradford a vu le ballon toucher le fond du filet.

Peu de temps après, Savage a presque doublé l’avance avec un autre effort à longue distance, cette fois juste au-dessus de la barre.

Bradford a cherché à répondre et a causé des problèmes à la ligne de fond de United à l’intérieur de la surface, mais ils n’ont pas pu passer à travers Paul McShane et ont finalement envoyé un tir sauvage dans la tribune.

Après avoir injecté un rythme bien nécessaire au match, Hoogewerf a dépassé la défense de Bradford par la droite et a parfaitement choisi Joe Hugill au centre pour un tir facile pour porter le score à 0-2 à la 57e minute.

Shoretire a cherché à entrer dans l’action alors qu’il perçait et semblait avoir une grande chance, mais a essayé d’être trop intelligent avec cela et a rencontré des problèmes avant de pouvoir tirer.

Plus tard dans le match, Shoretire a nourri l’homme dangereux Hoogewerf à l’intérieur et le Néerlandais a fait irruption au centre et a décoché un tir puissant dans le coin gauche pour couronner son brillant affichage avec un but.

Le remplaçant tardif Alejandro Garnacho a cherché à ajouter à son tour du chapeau des moins de 18 ans du week-end lorsqu’il a coupé de la gauche, mais son tir enroulé n’a fait que quelques centimètres de large.

Les dernières minutes ont presque vu un amortisseur mis en place la nuit lorsque Bradford a marqué, mais il a été appelé hors-jeu, laissant la feuille blanche de United intacte alors qu’ils perdaient 0-3 vainqueurs.

Unis : Kovar ; Fernandez, Mengi (c), McShane, Hardley (Hoogewerf 46); Sauvage, Svidersky ; Wellens, Shoretire, Iqbal (Garnacho 86) ; Hugill (Émeran 80).

Abonnés non utilisés : Mee, Jurado, Murray, Mainoo.