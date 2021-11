Rapport de match de l’Académie: Burnley u18 2-2 ​​Manchester United u18 – Man United News And Transfer News

Les U18 de Manchester United se sont rendus à Burnley hier à la recherche de trois points pour se rapprocher des leaders de la ligue Blackburn Rovers.

Kobbie Mainoo et Sam Mather, qui ont participé au match des moins de 23 ans de vendredi, faisaient partie des personnes impliquées.

Le match a débuté de manière fougueuse alors que Burnley est devenu direct et a cherché à s’imposer physiquement.

La première incursion de United est venue d’Ethan Ennis sur l’aile droite avec quelques dribbles directs avant un centre recroquevillé qui a rencontré la tête du skipper Rhys Bennett. Cependant, l’effort s’est envolé.

Ennis jouait à nouveau pourvoyeur quand il a dérivé à l’intérieur et a joué une passe rapide à Manni Norkett, qui a décoché un tir puissant d’un grand angle forçant un gros rebond du gardien de Burnley. Mais la tentative de suivi d’Habeeb Ogunneye a été tirée au-dessus du bar.

Après avoir pris le contrôle du match, il a fallu attendre la 39e minute pour que United fasse enfin la percée. Dans une zone encombrée, une passe bloquée a dévié aux pieds d’Ennis et la nouvelle recrue a fait une passe rapide, trouvant l’open Jack Moorhouse, qui a envoyé le ballon dans le haut des filets pour son premier but au niveau des moins de 18 ans.

United est entré dans la pause de la mi-temps menant 0-1.

La seconde mi-temps n’a cependant pas commencé comme prévu, Burnley ayant riposté dans les trois minutes suivant la reprise.

Après avoir envoyé le ballon longtemps, Burnley a bloqué les dégagements d’Ogunneye et le ballon est tombé gentiment pour George Walters qui a traversé Radek Vitek. Le gardien n’a pu que pousser le ballon vers Kade Ratchford et l’homme de Burnley a pu s’insérer dans le but vide pour porter le score à 1-1.

United a commencé à chasser l’avance et l’a presque réussi grâce à la volée de Norkett qui a été dégagée de la ligne après avoir touché le centre d’Ennis.

Aux prises avec la presse et le physique de Burnley, les erreurs de possession de United ouvraient également des opportunités pour Burnley, mais ce serait la qualité de United qui produirait le prochain but.

Des dribbles fantastiques de Dan Gore ont permis au milieu de terrain de se frayer un chemin dans la surface et de décocher un tir qui a été bloqué en corner.

Le corner résultant a été balancé par Mather et dégagé au premier poteau, mais Mather a récupéré et remis à nouveau, trouvant cette fois Norkett dans la surface de réparation qui ne pouvait pas manquer à la 76e minute.

La négligence de United s’est avérée être leur perte, car Maxi Oyedele a cédé la possession dans une zone dangereuse et Burnley a forcé un arrêt incroyable de Vitek avec un effort plongeant à longue distance.

À la 89e minute, les jeunes de United ont eu le cœur brisé, car un coup franc de gauche a été autorisé à rebondir dans la surface et a été repoussé par le milieu de terrain central de Burnley.

Pilule amère à avaler, le coup de sifflet final est intervenu peu après, mettant fin au match 2-2. Le manager Travis Binnion a été moins qu’impressionné en déclarant après le match que la performance « n’était tout simplement pas assez bonne ».

Les U18 de United occupent désormais la troisième place du classement, à huit points de Blackburn.

Unis : Vitek ; Ogunneye, Fredricson, Aljofree, Bennett ; Gore, Oyedele ; Ennis, Moorhouse (Mainoo 62), Mather; Norkett.

Sous-marins inutilisés : Hanbury, Nolan, Kingdon, Berry.