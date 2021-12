Rapport de match de l’Académie: Everton u18 3-0 Manchester United u18 – Man United News And Transfer News

Les moins de 18 ans de Manchester United ont lancé l’action du week-end avec une visite à la Finch Farm venteuse d’Everton.

Les conditions non idéales ont été immédiatement perceptibles lorsque le premier coup de pied de but d’Everton a été envoyé sur le terrain, pour ensuite être renvoyé dans leur surface de 18 mètres.

La première ouverture du match revenait à Everton qui cherchait à frapper sur le contre mais l’effort du bord de la surface dérivait au-dessus de la barre.

Une grande partie du jeu s’est déroulée à la fin d’Everton pendant les 20 premières minutes alors qu’ils luttaient pour se dégager contre la force du vent.

Malgré l’aide du vent, les chances claires étaient rares pour United.

Le premier problème pour Everton est venu du côté gauche d’un corner de Marc Jurado. Avec l’aide du vent, le coup de fouet de l’Espagnol a fait que le défenseur a gâché le dégagement. Le ballon a tourné autour de la surface de six mètres paniquée, mais le gardien d’Everton, Patrick Nash, a finalement sauté dessus.

United a failli marquer un but à la 32e minute lorsque le défenseur d’Everton a joué une passe arrière et a pris son gardien au dépourvu. Le ballon a traversé le but et est sorti en corner.

Le coin résultant a été pris de court et n’est jamais entré dans la boîte. C’était un thème commun dans les coins de United dans la mi-temps. Malgré leur plus grande chance venant d’un corner fouetté, United a souvent choisi d’ignorer l’avantage du vent et d’aller court.

La première occasion claire de United semblait se produire à la 35e minute lorsque Sam Mather a envoyé un ballon ébréché à Ethan Ennis, mais l’ancien ailier de Liverpool était juste hors-jeu.

À l’autre bout, le gros attaquant d’Everton, Martin Sherif, était une poignée à gérer et son pressing sans fin a forcé un revirement dans la surface. Sherif a remis le ballon à son coéquipier qui se précipitait pour un tir franc de 16 mètres, mais il a été envoyé au-dessus de la barre.

Il a fallu attendre la 44e minute pour que United réussisse son premier tir cadré. Après avoir remporté un coup franc au coin de la surface, Mather a tenté un effort de curling mais il a finalement été directement dans les bras du gardien.

Quelques secondes avant la pause, Everton a frappé avec un coup sûr pour entrer dans la mi-temps 1-0. Après qu’un corner n’ait pas été dégagé, le ballon a été repoussé dans la surface et est tombé sur Emilio Lawrence qui l’a écrasé dans le filet, ne laissant aucune chance à Radek Vitek.

Le coup de sifflet a été donné immédiatement après la reprise, il s’agissait d’une mauvaise moitié de United qui était remplie de beaucoup de possession mais peu de menace.

Everton a continué à créer le plus d’occasions en seconde période alors que Charlie Whitaker s’est retrouvé ouvert sur la gauche mais Vitek était sorti rapidement pour fermer les angles et a fait un gros arrêt.

United avait du mal à créer avec ses ouvertures les plus proches venant de dos à dos grâce aux ballons d’Ethan Ennis pour Mather, mais à chaque fois, le gardien d’Everton a rapidement quitté sa ligne pour dégager l’orteil de Mather.

Everton a doublé son avance à la 68e minute, profitant du vent avec un corner en mouvement, le ballon a été envoyé au poteau arrière avec vitesse et Francis Okoronkko s’est retrouvé prêt à hocher la tête.

Le visiteur cherchait une réponse rapide avec Ennis joué en bas à droite par Manni Norkett, mais le tir grand angle a traversé le but et a finalement été soufflé complètement pour une remise en jeu par les vents renversants.

Le match a été interrompu à la 73e minute car Everton avait trop d’espace dans la surface et Sherif a mis fin à l’attaque, marquant à six mètres.

L’entraîneur de l’académie de United, Travis Binnion, n’a pas été impressionné après la performance, déclarant qu’il pensait que le score de 3-0 était un « résultat juste ». Il a également ajouté que « la qualité n’était pas là pour dire que nous méritions quoi que ce soit du jeu ».

United : Vitek, Murray, Fredricson, Bennett (Ogunneye 79), Jurado, Oyedele, Mainoo, Moorhouse (Aljofree 63), Ennis, Mather (Berry 85), Norkett

Sous-marins inutilisés : Hanbury, McAllister