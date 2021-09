Rapport de match de l’Académie: Everton u23 0-1 Manchester United u23 – Man United News And Transfer News

in

Les moins de 23 ans de Manchester United étaient à Everton dans ce qui est généralement une rencontre enflammée et cette occasion n’était pas différente.

United a commencé le match rapidement, ouvrant le score dès la deuxième minute du match.

Charlie Wellens a commencé l’attaque en étirant le jeu vers la droite à Dillon Hoogewerf qui a intelligemment joué Shola Shoretire dans la surface.

La réduction composée de Shoretire a laissé le défenseur d’Everton au sol, ce qui lui a laissé le temps de choisir Anthony Elanga qui s’est précipité à la maison pour porter le score à 0-1.

Le match a ralenti après le premier but, Everton étant assis profondément, permettant à United de contrôler le match.

Semblable à la première équipe, les moins de 23 ans de United ont eu du mal à briser la défense compacte d’Everton malgré le contrôle du match.

Everton a semblé frapper sur le compteur mais a causé peu de menace à United avec Teden Mengi épongeant les longues balles d’Everton.

À l’approche de la pause, Mengi a chargé au milieu du terrain et a été frappé d’un coup à la tête qui l’a forcé à quitter la mi-temps.

Après le redémarrage, Everton a cherché à adopter une approche plus offensive, mais c’est United qui s’est d’abord rapproché d’un coup franc d’Elanga qui a forcé un excellent arrêt complet du gardien d’Everton Jack Barrett.

Everton a cherché à tester la détermination de United avec des ballons aériens dans la surface, mais Matej Kovar s’est montré à la hauteur de la tâche en commandant la zone et en s’accrochant à chaque ballon qui lui arrivait.

Avec Everton prenant le contrôle, l’introduction de Joe Hugill a offert à United une menace lors de la contre-attaque.

Entré d’abord sur la gauche grâce à un bon ballon d’Alvaro Fernandez, Hugill a carré le ballon, à la recherche de Noam Emeran, mais il a été coupé avec un excellent dégagement du dernier fossé.

Hugill a poursuivi avec une chance pour lui-même car il a été refusé sous un angle serré.

Le chaos s’est ensuivi alors que le match approchait de ses dernières minutes lorsqu’une mêlée a éclaté après qu’Elanga a poussé Charlie Whitaker qui a riposté en lançant le ballon sur Elanga.

Une bagarre d’équipe complète s’est alors ensuivie avec la saisie et la poussée de chemise des deux côtés. Alors que la poussière retombe, l’arbitre a montré trois cartons rouges à Whitaker d’Everton et à Elanga et Bjorn Hardley de United pour son implication dans la rencontre après avoir semblé avoir frappé Whitaker au visage.

Peu de temps après, le coup de sifflet final a été sifflé et United est reparti avec les trois points, bien que les célébrations aient été tempérées après les deux cartons rouges.

Unis : Kovar ; Wellens, Mengi (McShane 46), Hardley, Fernandez ; Svidersky, Sauvage ; Hoogewerf (Emeran 69), Shoretire, Iqbal (Hugill 69) ; Elanga.

Substituts inutilisés : Mee, Mainoo.