Rapport de match de l’Académie: Manchester City U18s 3 – 0 Manchester United U18s – Man United News And Transfer News

in

Académie de football de la ville. Coup d’envoi : 12h

L’équipe des moins de 18 ans de Manchester United a affronté aujourd’hui un match d’ouverture de championnat difficile contre ses rivaux locaux, Manchester City.

L’entraîneur nouvellement nommé Travis Binnion a envoyé une équipe relativement inexpérimentée, avec les plus grands talents du niveau, tels que Isak Hansen-Aaroen, Charlie McNeill et Dillon Hoogewerf, entre autres, ayant progressé au niveau des moins de 23 ans.

Le match a débuté avec une frayeur pour les Reds. City a immédiatement frappé un long ballon sur l’arrière gauche de United, âgé de 16 ans, Sam Murray, sur lequel l’ailier Adedire Mebude s’est accroché et a fait un bon arrêt de Radek Vitek.

United a répondu avec un corner de Sam Murray bien exécuté qui est tombé sur le défenseur central Louis Jackson au poteau arrière, mais sa tentative d’aider le ballon à la volée était juste à côté.

Après avoir mis la pression sur United, le premier but de City est intervenu un peu plus d’une demi-heure. Le ballon a de nouveau été envoyé sur l’aile droite, Mebude a sélectionné le chevauchement du numéro 9 de City, Nico O Reilly qui l’a carré.

Le centre bas n’a pas été traité et l’ailier gauche, Luca Barrington est arrivé en retard pour terminer près du poteau devant Vitek.

City a commencé à ouvrir United au milieu du terrain et tout vent a été coupé des voiles de United peu de temps après, lorsque l’arrière droit Rico Lewis a appuyé haut et dépossédé Murray du coup de pied de but.

Lewis a porté le ballon dans la surface et après deux pas et un coup à sa droite, il a poussé le ballon bas et juste à l’intérieur du poteau proche.

United a tenté de répondre avant la mi-temps lorsque l’ailier espagnol Alejandro Garnacho a marqué du côté gauche mais son tir a été bien sauvé par Josh McNamara.

City a continué à avoir la majorité des moments dangereux en seconde période, mais United a tenu bon pendant un certain temps.

Mais à la 77e minute, City a obtenu les trois points. Ils ont remporté un duel au milieu de terrain et avec deux passes derrière la défense de United, toujours à droite de la surface.

La frappe basse de Mebude a été bien sauvée par les pieds de Vitek mais le rebond est tombé sur le remplaçant Joel Ndala qui l’a tapé du pied gauche.

Les Reds ont essayé de pousser pour une consolation mais n’ont pas réussi à faire craquer la défense adverse.

C’était un match d’ouverture à oublier pour les nouveaux visages de United.