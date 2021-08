Rapport de match de l’Académie: Manchester United u18 0-5 Liverpool u18 – Man United News And Transfer News

in

Après un résultat décevant contre Manchester City la semaine dernière, les U18 ont accueilli un autre rival féroce à Liverpool.

Aligné avec seulement quatre deuxièmes années et un certain nombre de moins de 16 ans, la jeune équipe de United était confrontée à une tâche difficile contre l’équipe physique et expérimentée de Liverpool.

United a commencé avec une mi-temps précoce mais c’est rapidement Liverpool qui a pris le contrôle du match.

À seulement 11 minutes, Liverpool a exposé l’espace libre laissé sur l’aile droite alors que Logan Pye s’était caché à l’intérieur pour défendre la surface.

Frapper un centre bas conduit vers le poteau avant, Oakley Cannonier de Liverpool était le plus alerte alors qu’il donnait à Liverpool une avance rapide.

La domination de Liverpool s’est poursuivie tout au long de la mi-temps, United offrant peu d’attaques.

La charge de Pye au milieu de terrain pour fournir Alejandro Garnacho était la lueur d’espoir de United, mais les deux n’ont pas été en mesure de produire par eux-mêmes.

Liverpool continue de pimenter le but de United, remportant plusieurs corners d’affilée. L’un d’eux a finalement brisé le mur à la 32e minute après qu’un dégagement de la tête soit tombé sur le capitaine de Liverpool, Luca Stephenson, qui a percuté la surface encombrée au fond des filets.

La seconde mi-temps s’est poursuivie de la même manière, les jeunes joueurs de United ayant du mal à maîtriser le rythme du match.

Une série d’erreurs en essayant de jouer par l’arrière a conduit Liverpool à en ajouter rapidement deux autres à la 61e et à la 66e minute grâce au Cannonier qui a bondi sur les erreurs de Vitek.

Le match a été vraiment scellé à la 75e minute lorsque Liverpool a ajouté un cinquième.

Une mauvaise journée au bureau a été aggravée lorsque United a dû terminer le match avec 10 hommes après que le capitaine Marc Jurado a été contraint de quitter le match sur blessure.

Unis : Vitek ; Jurado, Jackson, Fredricson (Oyedele 57), Pye; Mainoo, McAllister (Bennett 57); Sharpe, Mather, Garnacho (Gore 67); Norkett.