Rapport de match de l’Académie: Manchester United u18 4-2 Scunthorpe United u18 – Man United News And Transfer News

Ce fut un grand jour pour les moins de 18 ans de Manchester United alors qu’ils ouvraient leur campagne de la FA Youth Cup à Old Trafford contre Scunthorpe United.

La première occasion du match est venue d’un coup franc enroulé de la gauche et la tête de Tyler Fredricson a rebondi juste à côté du deuxième poteau.

À la 11e minute, Manchester United a traversé Scunthorpe au centre avec Charlie McNeill tenant le ballon et trouvant Alejandro Garnacho coupant de la gauche, mais l’effort de l’Espagnol a dépassé la barre.

United a ouvert le score juste une minute plus tard alors qu’Isak Hansen-Aaroen a envoyé McNeill à 1 contre 1 avec le gardien. McNeill a été retiré par le gardien attaquant, mais le ballon a atterri sur Garnacho qui a réussi à faire carré et à trouver Sam Mather pour puiser dans le filet ouvert.

United était bien au-dessus de Scunthorpe et aurait pu doubler son avance à la 18e minute lorsque McNeill a fouetté une balle basse à travers la surface de réparation de 6 mètres et Garnacho est entré au deuxième poteau pour terminer mais a été rebuté par le défenseur en convalescence et a finalement éraflé son coup.

Après un rapide va-et-vient, Maxi Oyedele a effectué une super course en passant devant deux défenseurs et en se dirigeant vers le bord de la surface de Scunthorpe. Malheureusement, le mouvement a échoué avec la dernière passe en essayant de trouver McNeill qui s’était égaré hors-jeu.

L’avance a été doublée à la 25e minute avec l’un des meilleurs buts que les fidèles d’Old Trafford verront cette année. Coupé dans la surface par Hansen-Aaroen, McNeill a passé une touche à Garnacho qui l’a contrôlé a marqué de manière spectaculaire avec un coup de ciseaux acrobatique.

La 30e minute a vu Maxi Oyedele montrer sa gamme de passes avec un superbe ballon par-dessus pour McNeill qui s’est à nouveau enfui derrière. L’attaquant a fait pétiller un ballon dangereux à travers la surface mais il a échappé à tout le monde.

C’était une belle routine de coin sur le terrain d’entraînement à la 35e minute avec un court corner trouvant McNeill qui a retourné le défenseur et musclé le gardien, mais le ballon a été dévié du poteau et sorti.

Un smash and grab à la 37e minute a vu Scunthorpe en retirer un contre le cours du jeu. Deux centres enfoncés ont provoqué une défense chaotique avec le ballon rebondissant après n’avoir pas été dégagé et ont finalement atterri sur le Scunthorpe en avant pour percer le filet.

Un Scunthorpe renaissant avait United qui avait l’air nerveux et qui s’accrochait jusqu’à la pause, mais une dernière seconde chance s’ouvrait pour Charlie McNeill qui passait au but. Mais le gardien a laissé un pied fort pour faire l’arrêt et le rebond est venu rapidement pour que Garnacho mette les pieds et le score est resté de 2-1 dans la pause.

United était de retour sur le devant de la scène au début de la seconde mi-temps et il n’a fallu que trois minutes pour rétablir les deux buts d’avance. Un centre de Marc Jurado dégagé jusqu’au bord de la surface n’a trouvé que le rôdeur Maxi Oyedele qui a réussi à frapper à 18 mètres dans le coin inférieur gauche.

La mauvaise tenue de Scunthorpe a permis à McNeill de marquer quatre points à la 53e minute alors que le numéro un de Scunthorpe s’est précipité hors du ballon et s’est éloigné du ballon, permettant à Mather de passer à McNeill pour une expédition facile dans le filet ouvert.

La célébration de McNeill devant les fans de Scunthorpe n’était pas du goût de l’arbitre et il a reçu un carton jaune.

Scunthorpe a maintenu le combat et en a retiré un autre à la 62e minute. Un coup franc intelligent a travaillé l’espace en bas à droite et le centre poussé dans la surface de 6 verges a été empaqueté au fond du filet.

Une autre routine intelligente de coin court a été jouée en bas à McNeill qui a balancé le ballon derrière lui vers le poteau arrière, mais la main tendue du gardien l’a repoussé.

Le remplaçant Manni Norkett a eu l’occasion d’inscrire son nom sur la feuille de match en fin de match avec une tête large d’une zone centrale à huit mètres, mais il n’a pas pu générer la puissance nécessaire pour battre le gardien.

Le coup de sifflet final est venu peu de temps après, mettant fin au match 4-2 pour Manchester United et les plaçant dans le prochain tour de la FA Youth Cup où ils affronteront Reading.

United : Vitek, Jurado, Jackson, Fredricson, Murray, Mainoo, Oyedele (Gore 67), Mather, Hansen-Aaroen, Garnacho (Ennis 76), McNeill (Norkett 82)

Sous-titres inutilisés : Wooster, Kambwala, Pye