Rapport de match de l’Académie: Manchester United u19 1-4 Villarreal u19 – Man United News And Transfer News

Dans une journée bien remplie d’action européenne, les moins de 19 ans de Manchester United ont donné le coup d’envoi contre Villarreal avant que les équipes seniors ne se rencontrent plus tard dans la soirée.

Avec le capitaine du club Harry Maguire présent, les jeunes de United ont cherché à impressionner et à inculquer une certaine confiance au club avant l’action principale plus tard.

Cela ne devait pas être le cas, car Villarreal contrôlait la possession dès le début avec des passes nettes, donnant à United un air lent en comparaison. Il était évident que Villarreal était une équipe cohésive habituée les unes aux autres, tandis que United ressemblait à un mélange d’équipes U18 et U23 dû au fait que le groupe d’âge U19 n’était pas utilisé en Angleterre.

L’équipe espagnole a frappé rapidement, prenant l’avantage dès la cinquième minute. Une erreur de Willy Kambwala a permis à une balle en profondeur sous son pied d’atteindre Jorge Medina qui a frappé le poteau avec son effort et le rebond a été repoussé par Joan Torrents Beltran.

United a tenté de riposter lorsque Shola Shoretire a joué Marc Jurado sur la droite et que l’arrière espagnol a joué dans un centre dangereux, mais il n’était qu’à quelques centimètres de rencontrer le pied de Dillon Hoogewerf.

A l’autre bout, Villarreal a continué à faire pression et a forcé un retournement de Charlie Savage dans une zone dangereuse.

Un effort de curling signifiait pour la deuxième fois qu’ils touchaient le bon poteau et qu’une fois de plus, l’équipe la plus animée avec Jorge Medina se précipitait pour saisir le rebond alors que les défenseurs de United semblaient sur pied.

Avec des frustrations croissantes, Shoretire s’est lancé dans un défi en prenant un carton jaune. Sur le coup franc qui en a résulté, Villarreal a lancé un ballon invitant derrière la ligne haute de United et Marlone Foubert-Jacquemin s’est faufilée derrière pour envoyer le ballon passer Radek Vitek avec une jambe qui s’étire.

United a montré une certaine qualité lorsque Shoretire a envoyé un délicieux ballon ébréché pour Alvaro Fernandez qui se précipitait dans la foulée et a frappé une puissante demi-volée forçant un grand arrêt du gardien de Villarreal Filip Jorgensen.

La mauvaise journée n’était pas terminée pour les jeunes de United, car l’équipe espagnole a fait 0-4 juste avant la pause. Une tentative de jouer par l’arrière a vu la possession perdue et un ballon rapide à travers la défense étirée a permis à Rodrigo Alonso Martin d’être libre au centre pour frapper à la maison une magnifique volée.

Après la pause à la mi-temps, où Neil Wood aurait certainement été mécontent, United est sorti avec un peu plus de tempo dans son jeu.

En prenant plus de possession du ballon, Alejandro Garnacho a commencé à causer des problèmes, notamment en donnant un corner à Bjorn Hardley qui s’est dirigé juste au-dessus de la barre à bout portant.

L’intention de Garnacho a continué à causer des problèmes et il a été entraîné sur l’aile gauche. Marc Jurado est venu prendre et s’est enroulé dans un centre séduisant pour que son compatriote espagnol Alvaro Fernandez s’accroche avec une balle d’une tête plongeante qui laisserait Edinson Cavani impressionné, ne laissant aucune chance au gardien adverse.

Malgré un retrait, c’était trop peu, trop tard car le match s’est finalement terminé 1-4 pour les visiteurs espagnols.

Un résultat décevant qui laisse la jeune équipe de United à trois points et troisième du groupe.

Unis : Vitek ; Jurado, Kambwala (Bennett 59), Hardley, Fernandez ; Svidersky (Mainoo 76), Savage (Gore 76); Hoogewerf (Mather 59), Shoretire (c), Garnacho ; Hugill (Iqbal 59).

Sous-marins non utilisés : Hanbury, Murray.

Buteurs : Fernandez 72 | Torrents 5, Médina 22, Foubert 28, Alonso 45.