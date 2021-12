Rapport de match de l’Académie: Manchester United u19 2-1 Young Boys u19 – Man United News And Transfer News

Les U19 de Manchester United ont accueilli les Young Boys hier et, de la même manière que la première équipe, avaient déjà scellé la première place du groupe avant le début du match.

United a rapidement pris le contrôle du match alors que Maxi Oyedele chargeait vers la droite et fouettait dans un tir croisé qui forçait le gardien à repousser le ballon dans une zone dangereuse, mais les Young Boys ont réussi à dégager frénétiquement.

Marc Jurado a pris la ligne de fond suisse au dépourvu avec une remise en jeu rapide trouvant Isak Hansen-Aaroen galopant dans l’espace en bas à droite. Hansen-Aaroen a choisi Alejandro Garnacho avec un centre bas et l’Espagnol a presque mis United en tête dès que son effort a décollé du poteau.

United a continué à avoir beaucoup de joie sur le côté droit avec Oyedele prouvant une poignée avec ses courses en flèche depuis le milieu de terrain.

La première chance des Young Boys s’est présentée à la 12e minute alors qu’ils frappaient le compteur, mais Sam Murray a pu revenir et éponger.

Le jeune arrière latéral était cependant trop complaisant et l’attaquant pressant des Young Boys lui a arraché le ballon et a martelé un tir directement dans le visage d’Ondrej Mastny, laissant le gardien au sol et ayant besoin d’attention.

Hansen-Aaroen, qui surgissait partout sur le terrain, s’est retrouvé sur la gauche à la 18e minute alors qu’il passait devant un défenseur jusqu’à la byline, mais sa coupe dans la surface a été bloquée en corner.

Le capitaine Marc Jurado a été expulsé à la 28e minute après s’être échoué et s’être tenu la tête, à la suite d’un défi anodin cinq minutes plus tôt.

United a continué à être en tête et Tyler Fredricson a chargé dans le milieu de terrain par l’arrière et a glissé le ballon vers la droite pour que Charlie McNeill puisse courir. L’attaquant clinique a tenté de rattraper le gardien de sa ligne avec une tentative rapide mais il a finalement été rattrapé facilement.

La percée s’est finalement produite à la 40e minute grâce à une livraison de qualité de McNeill, enroulant le ballon derrière la défense des Young Boys pour que Garnacho s’accroche et frappe au fond des filets.

Garnacho a cherché à doubler son score juste avant la pause après que McNeill ait bien réussi à tenir un long ballon et à faire glisser l’Espagnol vers la gauche. Mais la tentative de l’ailier a été bien sauvée au final.

Après la pause, les Young Boys sont sortis enflammés et ont joué avec une intensité plus élevée.

À la 57e minute, Jonathan De Donno a été joué par-dessus pour courir derrière aux côtés du couverture Fredricson.

Après un léger contact, l’attaquant des Young Boys est tombé facilement mais l’arbitre a accordé le penalty. De Donno est intervenu pour l’envoyer dans le coin gauche.

La seconde mi-temps a été beaucoup plus disputée, les deux équipes échangeant des coups.

L’attaquant des Young Boys, Aaron Appiah, s’est frayé un chemin à travers un groupe de défenseurs de United et a marqué un effort au but, mais Mastny était là pour sauver.

United a immédiatement contre-attaqué avec Hansen-Aaroen jouant Dillon Hoogewerf sur la gauche et courant dans la surface pour la passe de retour avant de forcer un superbe arrêt.

Les jeunes de Manchester ont repris l’avantage à la 79e minute avec un jeu de qualité supérieure de McNeill. Hansen-Aaroen tirait à nouveau les ficelles pour mettre McNeill au centre et l’attaquant confiant a audacieusement ébréché le gardien sortant.

Le reste du match a vu les Young Boys lancer une attaque tous azimuts à la recherche de l’égalisation. Mais alors qu’ils ont forcé un dégagement de la ligne de but de Sam Murray, ils n’ont finalement pas pu franchir la ligne.

United se qualifie désormais pour les huitièmes de finale où il attend un adversaire des huitièmes de finale.

United : Mastny, Jurado (Ogunneye 28) (Aljofree 74), Svidersky, Fredricson, Murray, Oyedele, Hansen-Aaroen, Mainoo, Mather (Hoogewerf 68), McNeill, Garnacho (Ennis 68)

Sous-marins inutilisés : Vitek, Norkett, Jackson