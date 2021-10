Rapport de match de l’Académie: Manchester United u19 4-2 Atalanta u19 – Man United News And Transfer News

Après un résultat décevant contre Villarreal la dernière fois, les jeunes de United étaient impatients de décrocher un bon résultat contre leurs visiteurs italiens afin de les mettre en bonne position pour la qualification pour les huitièmes de finale.

Aligné avec trois milieux de terrain offensifs, le match était certain d’être une montre agréable dès le départ et les deux parties n’ont pas déçu.

United a immédiatement pris les devants avec des occasions précoces de Shola Shoretire, Alejandro Garnacho et Alvaro Fernandez dans les cinq premières minutes.

Le fait de ne pas tirer parti des opportunités semblait pouvoir s’avérer coûteux pour la jeune équipe de Manchester car malgré le contrôle du match pendant les 20 premières minutes, c’était l’équipe italienne qui frapperait en premier.

Une passe lâche de Marc Jurado a vu la possession annulée et une course rapide devant la faible tentative de défense d’Isak Hansen-Aaroen a permis au capitaine de l’Atalanta, Simone Panada, de frapper à partir de 18 mètres dans le coin inférieur gauche.

L’Atalanta a cherché à doubler son avance presque immédiatement grâce à des passes plus bâclées de United et sans milieu de terrain à l’esprit défensif, l’Atalanta était libre de charger sur la ligne de fond de United. Heureusement, l’indécision de l’attaquant de l’Atalanta a fait échouer l’attaque.

Passer derrière semblait être le coup de pouce que United recherchait alors qu’ils montaient sur le terrain et ripostaient une minute plus tard.

Hansen-Aaroen a trouvé Zidane Iqbal au milieu du terrain qui a avancé de 10 mètres et a frappé un tir bas dans le coin inférieur gauche à 20 mètres pour égaliser.

United était clairement d’humeur puisque trois minutes plus tard, ils prenaient l’avantage à la 24e minute grâce à Joe Hugill. Marc Jurado a joué à Garnacho sur la ligne droite et l’ailier espagnol a couru derrière la ligne de fond d’Atalanta avant de s’aligner pour Hugill qui a glissé et poussé à la maison de quatre mètres.

L’attaque totale des deux côtés s’est avérée être le chemin de United et l’équipe de Manchester a étendu son avance à la 30e minute grâce à Garnacho qui a marqué son but bien mérité.

S’accrochant à une mauvaise passe transversale d’Atalanta, Garnacho a volé la possession et a ignoré l’arrière latéral adverse qui tirait sur sa chemise. L’Espagnol est ensuite entré dans la surface et a ouvert son corps pour enrouler un effort intérieur du pied dans le coin supérieur droit.

Alors que la configuration offensive de United s’est avérée fructueuse à l’avenir, elle les a laissés exposés à l’arrière et Atalanta a presque riposté, mais pour un fantastique arrêt de Radek Vitek, refusant la volée d’Alassane Sidibe à seulement six mètres.

United est entré dans la pause en tenant son avance de 3-1.

Dans une seconde mi-temps beaucoup plus lente, les deux équipes semblaient fatiguées après les 45 premières minutes mouvementées.

Les premiers remplaçants à la 60e minute ont vu Martin Svidersky remplacer Iqbal, blessé, pour ajouter de la solidité au milieu de terrain. Avec Omari Forson qui remplace Sam Mather.

Forson a cherché à avoir un impact immédiat, sa première implication dans le match étant de s’accrocher à un centre d’Alvaro Fernandez et de rentrer chez lui avec son pied gauche pour porter le score à 4-1.

Le match étant presque scellé avec une avance de trois buts, United était largement à l’aise pour le reste du match.

Cependant, dans les profondeurs du temps additionnel, Tommaso De Nipoti a marqué un but de consolation sensationnel après avoir effectué une course folle et déclenché une frappe formidable dans le coin supérieur droit à 25 mètres, ce qui n’a donné aucune chance à Vitek malgré sa bonne journée.

Le coup de sifflet final a été donné peu de temps après, donnant à United la victoire 4-2 et les plaçant deuxièmes du groupe avec six points après trois matches.

United : Vitek, Jurado, Mengi, Hardley, Fernandez, Iqbal (Svidersky 61), Hansen-Aaroen, Garnacho (Hoogwerf 71), Shoretire (Gore 75), Mather (Forson 61), Hugill

Remplaçants inutilisés : Hanbury, Bennett, Oyedele