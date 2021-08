Rapport de match de l’Académie: Manchester United U23 2 – 2 Leicester City U23 – Man United News And Transfer News

La saison des moins de 23 ans de Premier League 2 a débuté pour Manchester United, avec des foules de retour au village de Leigh Sports, contre Leicester City.

Les Reds étaient privés du talentueux milieu de terrain offensif Hannibal Mejbri en raison d’une suspension.

Ils ont commencé le match brillamment avec la majorité de la possession et une bonne interaction entre Shola Shoretire et Zidane Iqbal.

Une forte averse a semblé freiner le bon départ de United et Leicester a remporté un penalty à la huitième minute.

Jake Wakeling est intervenu, mais sa frappe basse à gauche a été bien sauvée et tenue par Matej Kovar.

Leicester a commencé à dominer. Leur ailier gauche, Tawanda Maswanhise, a coupé quelques minutes après le penalty et a frappé un tir puissant. Il a tiré un autre bon arrêt de Kovar.

United a récupéré une certaine possession vers la marque des 20 minutes.

Après un ballon traversant incisif dans la surface, la finition du pied latéral déséquilibrée de Shoretire est passée juste devant le poteau droit.

Le premier but est venu pour Leicester à la 30e minute. Le milieu de terrain diminutif Sammy Braybrook a bondi sur un ballon lâche au milieu de terrain et l’a porté, avant de jouer un ballon à travers les quatre arrières de United dans Wakeling. L’avant-centre s’est dirigé vers la gauche du but avant de tirer vers la droite, à travers le défenseur, les jambes de Bjorn Hardley et le Kovar enraciné.

United a semblé frustré pendant un certain temps après cela, mais à mesure que la mi-temps approchait, ils ont créé une certaine pression.

Juste avant la pause, D’mani Mellor a pris le contrôle d’une passe arrière lâche de Leicester mais son tir instantané a été bien étouffé par le gardien de Leicester, Brad Young.

HT 1 – 0

Les Reds semblaient plus énergiques au début de la seconde mi-temps et poussaient les corps vers l’avant pour un égaliseur, mais Leicester semblait menaçant sur le compteur.

Dillon Hoogewerf et Charlie Savage sont entrés à l’heure de jeu.

Une passe en profondeur intelligente de l’arrière gauche Alvaro Fernandez a permis à Shoretire de marquer entre la défense de Leicester. Il a été tiré en arrière et déséquilibré pendant qu’il tirait. Young a fait un autre bon arrêt.

Meilleur buteur des moins de 18 ans de la saison dernière, Charlie McNeill est entré en jeu à la 67e minute, mais avant qu’il ne puisse toucher, United a reçu un coup de poing.

Le puissant Daley-Campbell a dépassé Fernandez sur l’aile droite avant de conduire un centre bas dans les pieds de Kasey McAteer. Il l’a contrôlé rapidement et l’a écrasé à ras de Kovar.

Après cela, United a un peu baissé la tête et Leicester remportait à nouveau des duels au milieu de terrain.

Mais vers la 75e minute, les remplaçants de United ont semblé s’installer dans le rythme du match et ont repris de l’élan.

Avec sept minutes de la fin, Charlie Wellens a cassé le ballon dans l’espace sur l’aile droite. Son centre a été dévié et il a fait une boucle haut dans la boîte.

Mellor l’a défié courageusement et s’est dirigé vers le bas. Le ballon a rebondi dans le filet latéral du premier poteau.

1 – 2

Tout d’un coup, c’était un jeu différent.

Dans la dernière minute, Hoogewerf a récupéré le ballon sur l’aile gauche et a joué un ballon derrière la défense de Leicester dans le sous-jacent Fernandez.

L’Espagnol ne semblait pas favori pour conserver la possession, mais il a utilisé son épaule pour soulager le défenseur du ballon et a traversé bas. Il a été dévié vers lui, mais lors de la deuxième tentative, il a choisi McNeill à l’extérieur de la surface de réparation de six mètres.

McNeill a pivoté et a creusé un coup du pied gauche flottant. Il s’est niché dans la gauche du but.

À la manière de United, ils n’étaient pas satisfaits du tirage au sort et l’ont fait dans les arrêts de jeu.

À la 94e minute, McNeill a failli l’emporter, après avoir volé le ballon à un défenseur de Leicester, mais sa finition était juste à côté.

Un match nul devrait suffire, après un premier match passionnant de la saison.

Note finale : 2 – 2

UNIS : Kovar ; Wellens, McShane, Hardley, Fernandez ; Levitt, Svidersky (Savage 61); Forson (McNeill 67), Iqbal (Hoogewerf 61), Shoretire; Mellor.