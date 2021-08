Rapport de match de l’Académie: Manchester United u23 2-4 Manchester City u23 – Man United News And Transfer News

in

À la recherche de leur première victoire de la saison, les moins de 23 ans de Manchester United ont accueilli leurs rivaux de Manchester City.

Le match a démarré directement car Charlie Savage avait une bonne chance pour United, mais c’est City qui est monté à l’autre bout et a commencé le score par James McAtee à la cinquième minute.

Les champions de la saison dernière, City, causaient des problèmes à la défense de United, mais United était prêt pour le match, créant également des opportunités.

Une grande chance s’est présentée pour United à la fin de la première mi-temps lorsque Hannibal Mejbri a envoyé un corner à l’imposant Joseph Olowu qui a envoyé sa tête à quelques centimètres de large.

Les attaques incessantes de United ont cependant porté leurs fruits, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps lorsqu’Alvaro Fernandez a inscrit un but merveilleux après une longue course en solo. C’était similaire à son récent but brillant contre Chelsea.

Fernandez a cherché à devenir fournisseur après le redémarrage, envoyant un centre dangereux dont Joe Hugill a manqué de peu la fin.

Quelques instants plus tard, United a de nouveau failli prendre la tête lorsque le centre spéculatif d’Olowu a touché la barre transversale.

Le match s’est avéré être une rencontre égale avec les clubs échangeant coup pour coup, mais City a finalement pris les devants grâce au deuxième de McAtee à la 60e minute.

L’homme dangereux de City s’est avéré trop chaud à gérer alors qu’il en a ajouté un troisième pour son tour du chapeau à la 79e minute.

United a cherché à rebondir et en a récupéré un grâce à Dillon Hoogewerf qui a brisé une maison avec une belle finition.

Poursuivant l’égalisation, United a envoyé ses hommes vers l’avant, ce qui a laissé des trous dans le dos permettant à Taione Sodje de City de mettre le match au lit à la 87e minute.

Un mauvais résultat s’est aggravé dans les dernières secondes du match alors que l’impressionnant Fernandez a décroché un deuxième jaune, ce qui signifie qu’il manquera le prochain match.

Ce sera une grosse perte pour l’équipe car Fernandez a très bien commencé la saison.

Unis : Kovar ; Wellens, Olowu, Hardley, Fernandez ; Svidersky, Sauvage ; Iqbal (Hoogewerf 81), Hannibal, Shoretire ; Hugill (McNeill 70).