Rapport de match de l’Académie: Manchester United u23 3-0 Blacburn Rovers u23 – Man United News And Transfer News

Après une séquence de trois victoires consécutives, les moins de 23 ans de United ont accueilli les Blackburn Rovers cherchant à monter plus haut dans le classement.

Phil Jones était à nouveau dans le onze de départ alors qu’il continue de retrouver la forme physique après sa longue blessure.

Après avoir été éliminés du trophée EFL au cours de la semaine, les jeunes de United ont cherché à réagir avec une performance positive et l’ont fait dès le départ.

En seulement la sixième minute, après qu’une belle équipe ait dépassé Alvaro Fernandez, Alvaro Fernandez a fait irruption dans la surface avec un aller-retour avec Shola Shoretire que Fernandez a ensuite retrouvé pour que Shoretire rentre à la maison à 10 mètres.

Il y a eu presque une répétition des horreurs de la première équipe lorsque Jones a été dépossédé de sa propre ligne de but, ouvrant une grande opportunité pour Blackburn, mais ils l’ont skié au-dessus de la barre, donnant à United une énorme détente.

Blackburn a continué à se frayer un chemin dans le match et a cherché à tester Kovar, mais a de nouveau vu une bonne chance dériver juste au-dessus de la barre.

Le match a commencé à s’ouvrir et Elanga a cherché à capitaliser avec son rythme effréné, se précipitant derrière après une passe de Charlie McNeill. Avec Blackburn incapable de le suivre, il avait juste besoin d’appliquer la finition alors qu’il coupait de la gauche, mais son effort n’a tout simplement pas assez courbé car il a rebondi au large du filet.

Une autre erreur de possession a créé une ouverture pour Blackburn alors que Marc Jurado et Teden Mengi se sont mutuellement gênés. Une frappe fantastique de 20 mètres n’a été empêchée que par les bras tendus de Matej Kovar.

Blackburn a continué à menacer d’égaliser alors que la mi-temps approchait avec un certain nombre de balles dangereuses dans la surface, mais n’a pas pu gérer la touche finale pour vraiment tester Kovar, permettant à United d’entrer dans la pause à la mi-temps 1-0.

Phil Jones a fait place à la mi-temps en étant remplacé par Bjorn Hardley.

Blackburn a continué la pression après la pause mais c’est United qui a frappé au contre après un corner de Blackburn.

Alvaro Fernandez a de nouveau joué le fournisseur alors qu’il courait derrière sur la gauche et cherchait à retrouver Shoretire avec une passe délicatement roulée au centre, mais Louie Annesley de Blackburn a plongé avec un pied tendu pour se rediriger vers son propre but avant qu’il ne puisse atteindre Shoretire.

Désormais avec une avance de 2-0, United a pris le contrôle du match et Shoretire et Elanga en particulier causaient beaucoup de danger à la défense de Blackburn avec leurs mouvements intelligents et leurs dribbles directs.

Les 20 dernières minutes ont vu l’introduction d’Isak Hansen-Aaroen et de Sam Mather.

Hansen-Aaroen s’est immédiatement bien lié avec son compatriote scandinave, jouant Elanga dans la surface qui a travaillé un pouce d’espace avec quelques pas en avant mais a eu une mauvaise finition alors qu’il naviguait dans les tribunes.

C’était ensuite au tour de Mather de s’impliquer en étant joué à l’intérieur de la gauche par Fernandez, le centre taquin de Mather a trouvé McNeill au deuxième poteau dont l’effort puissant n’a pas pu trouver son chemin devant le gardien.

Les derniers instants du match verraient les efforts d’Elanga porter leurs fruits puisqu’il l’a fait 3-0 tard dans le temps additionnel.

Sans surprise, c’était Fernandez qui se précipitait à nouveau sur la gauche et il a fourni un centre fouetté que le défenseur de Blackburn n’a pas pu gérer, laissant le ballon lâche rouler vers Elanga à 16 mètres. Il a spectaculairement bouclé le ballon avec puissance dans le coin supérieur droit, un tir qu’aucun gardien ne sauverait.

La victoire convaincante permet à la jeune équipe de United de se hisser à la quatrième place du classement.

United : Kovar, Jurado, Jones (Hardley 46), Mengi, Fernandez, Wellens, Iqbal, Hoogewerf (Mather 68), Shoretire (Hansen-Aaroen 68), Elanga, McNeill

Substituts inutilisés : Vitek, Hugill

Buteurs : Shoretire 6, Annesley (og) 50, Elanga 90+4